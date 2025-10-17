overcast clouds
Гојковићева упутила саучешће породицама настрадалих у несрећи код Сремске Митровице

17.10.2025. 23:05 23:08
Коментари (0)
Фото: Дневник/ С. Шушњевић

БЕОГРАД: Председница Покрајинске владе Маја Гојковић упутила је саучешће породицама настрадалих у данашњој несрећи која се догодила на путу Сремска Митровица - Јарак када се преврнуо аутобус и тада су погинуле три особе, а око 80 је повређено, од којих је 35 хоспитализовано.

Гојковић је истакла је да је Покрајинска влада спремна да пружи подршку породицама страдалих и повређених у тој несрећи.
 

Са дубоким жаљењем примила сам вест о трагичној несрећи која је погодила Сремску Митровицу и однела три живота, навела је Гојковић.
 

У саопштењу Покрајинске владе наводи се да је Гојковић у име Покрајинске владе и своје лично име упутила изразе најдубљег саучешћа породицама настрадалих.
 

Покрајинска влада изражава солидарност и спремност да пружи подршку породицама страдалих и повређених у овој несрећи, рекла је Гојковић.
 

У превртању аутобуса који је превозио раднике фирме "Healthcare", на путу Сремска Митровица - Јарак, погинуле су три, а повређено око 80 особа, саопштено је из МУП-а.
 

Разлог превртања аутобуса за сада је непознат, а несрећа се догодила око 14.45 часова.
 

У болници у Сремској Митровици хоспитализовано је 35 особа.
 

саобраћајна незгода саобраћајна несрећа погинули маја гојковић сремска митровица
17.10.2025. 19:39 19:46
