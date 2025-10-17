ПОД ДЕЈСТВОМ АЛКОХОЛА Жена исекла мужа ножем, нанела му и повреде кључем ПОРОДИЧНО НАСИЉЕ У БАРАЈЕВУ
17.10.2025. 23:00 23:02
Полиција у Барајеву ухапсила је жену (38) због сумње да је извршила кривично дело насиље у породици.
Њој је одређено задржавање до 48 сати, сазнаје Телеграф.
Како се сумња, жена је у породичној кући у алкохолисаном стању након свађе супругу (35) најпре упућивала претње, а потом га и физички напала. Током инцидента узела је нож и посекла га по стомаку, а затим му је кључем од аутомобила нанела повреду у пределу ока.
Повређеном мушкарцу лекарска помоћ указана је у служби Хитне помоћи у Барајеву, где су му констатоване лаке телесне повреде.
Истрагу о овом случају води Основно јавно тужилаштво у Младеновцу.