overcast clouds
11°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

САКРИЛИ ГА МЕЂУ БАНАНАМА У луци Пиреј заплењен кокаин процењене ВРЕДНОСТИ ОКО МИЛИОН ЕВРА

17.10.2025. 22:30 22:32
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Дирекција за сузбијање организованог криминала у Грчкој запленила је данас више од 38 килограма кокаина, откривених у контејнеру с бананама који је стигао у луку Пиреј, а процењена цена заплењеног нарткотика износи око милион евра, саопштила је грчка полиција.

Како је наведено, на основу прикупљених обавештајних података и полицијских радњи припадници грчке Службе за борбу против наркотика, у сарадњи с царинском полицијом у Пиреју и одељењем за наркотике и оружје СДОЕ, открили су 33 импровизована пакета кокаина укупне масе 38,2 килограма, преноси грчки портал Ин.

Пакети су били скривени унутар контејнера, између расхладног уређаја и унутрашњег зида.

Контејнер је допловио бродом из иностранства, са планираним истоварањем у луци Пиреј, унутар пошиљке која је садржавала 1.080 кутија са бананама.

Процена је да би приходи од продаје заплењене количине кокаина могли бити око 1.000.000 евра.

 

кокаин кокаин заплена Грчка
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај