САКРИЛИ ГА МЕЂУ БАНАНАМА У луци Пиреј заплењен кокаин процењене ВРЕДНОСТИ ОКО МИЛИОН ЕВРА
Дирекција за сузбијање организованог криминала у Грчкој запленила је данас више од 38 килограма кокаина, откривених у контејнеру с бананама који је стигао у луку Пиреј, а процењена цена заплењеног нарткотика износи око милион евра, саопштила је грчка полиција.
Како је наведено, на основу прикупљених обавештајних података и полицијских радњи припадници грчке Службе за борбу против наркотика, у сарадњи с царинском полицијом у Пиреју и одељењем за наркотике и оружје СДОЕ, открили су 33 импровизована пакета кокаина укупне масе 38,2 килограма, преноси грчки портал Ин.
Пакети су били скривени унутар контејнера, између расхладног уређаја и унутрашњег зида.
Контејнер је допловио бродом из иностранства, са планираним истоварањем у луци Пиреј, унутар пошиљке која је садржавала 1.080 кутија са бананама.
Процена је да би приходи од продаје заплењене количине кокаина могли бити око 1.000.000 евра.