БЛИЖИ СЕ ПОМЕРАЊЕ САТА Ово је многима ПОТПУНИ ШОК ЗА СИСТЕМ од којег се после данима опорављају ЛИСТА ПОРЕМЕЋАЈА ЈЕ ПОДУЖА, ОВО СУ НЕКИ ОД ЊИХ...
Два пута годишње, преласком на летње (март) и зимско (октобар) рачунање времена, померамо казаљке сата.
Иако делује као безазлена рутина, ова промена ритма има широк утицај на људе, али и животиње. Како у то време функционишу друштвене мреже, знају ли птице селице куда да лете, који спорт треба избегавати и како ова сезонска промена утиче на порођаје, сазнајте у овом тексту.
Ове године у ноћи између суботе и недеље, 25. и 26. октобра, тачније у три ујутру 26. октобра казаљке сата ћемо померити сат уназад. Због померања сата, тај дан ће трајати 25 сати - добијамо један „дужи“ сат, јер се сат од два до три ујутру дешава два пута.
У свету су урађена многа истраживања о утицају померања сата, а издвојили смо најзанимљивија.
Твитераши појачано нервозни
Како померање сата утиче на друштвене мреже сазнало се у једном истраживању које је урађено 2020, а студија се односила на кориснике Твитера.
Резултати су показали да људи користе мреже и онлајн платформе са одређеним променама у распореду спавања и буђења након летњег или зимског рачунања времена.
Студија се ослањала на податке о времену објављивања твитова и открила да је померање сата у првих неколико дана узроковало већу нервозу међу корисницима, али и нижи ниво њихове активности.
Не идите на - роњење
Једна од необичних занимљивости у вези са померањем сата тиче се деце и спортских активности. Деца која су активна на отвореном, могу доживети већи утицај промене времена. Пошто померање сата утиче на биолошке ритмове, деца су склонија да буду уморна и мање мотивисана.
Ово се односи посебно на једну спортску дисциплину – роњење, које може бити ризична активност одмах након померања сата јер деца имају измењен ниво концентрације, а за спортове попут роњења кључни су прецизност и фокус.
Животиње под стресом, птице дезоријентисане
Занимљиво је и да неке животиње доживљавају стрес због преласка на летње рачунање времена. Иако се животиње неће у потпуности прилагодити померању сата, промене у ритму светлости могу изазвати промене у понашању.
Кућни љубимци, пси и мачке, могу постати немирни и депресивни кад њихов власник промени рутину. Такође и птице селице могу имати проблема са оријентацијом.
Многи инсекти, као што су пчеле, користе светлост да се оријентишу па почетак летњег или зимског рачунања времена може утицати на њихове активности тако што пчеле могу излазити из кошнице у погрешно време, што може имати дугорочне ефекте на њихов оплодни циклус.
Дивље животиње, попут медведа, лисица и вукова, које се ослањају на светлост за лов, могу постати збуњене због промена сата, а пољопривредне животиње, попут крава, свиња, оваца, померање сата може избацити из рутине храњења и муже, што се манифестује повећањем стреса.
Порођаји у последњем тренутку
Неки статистички подаци у свету који су се бавили бројем порођаја у периоду током преласка на зимско или летње рачунање времена, показују да труднице које су дошле у болницу да се породе, веома брзо би се порађале, а и породилишта су приметила велики концентрацију порођаја у последњем тренутку због стресних фактора повезаних са померањем сата.
Повећан број срчаних удара
Што се тиче утицаја на здравље, утврђено је да број срчаних удара може привремено порасти након преласка са зимског на летње рачунање времена. Професор доктор Предраг Митровић, кардиолог Ургентног центра УКЦ Србије, за "Блиц здравље" је причао како промена сата ремети природне циклусе сна у нашем телу.
Нервоза у породицама
Померање сата може узроковати неравнотежу и у породицама јер се могу пореметити рутине спавања. Истраживања показују да малишани више него одрасли реагују на сезонске промене и често постају нервознији. Деца која иду на спавање касније због померања сата могу имати поремећај сна, што утиче на њихову енергију током дана.
На послу чешће грешке
Истраживања показују да померање сата утиче и на радну продуктивност. Пошто људи доживљавају повећан ниво стреса током првих дана од промене рачунања времена, продуктивност запослених може значајно опасти те је самим тим број несрећа на раду и грешака много већи.
И здрави се осећају уморно
Биоритам и унутрашњи сат људског тела сматрају се врло осетљивим на промене времена. Наиме, промена сата може имати трајне ефекте на спавање и менталну оштрину током неколико дана, чак и код здравих особа. Код преласка на летње рачунање времена, многи се осећају уморно и дезоријентисано, што је изазвано променама у циркадијалним ритмовима.
(Blic.rs)