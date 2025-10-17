ХОЋЕ ЛИ ПРЕКО СРБИЈЕ? Путин до Мађарске може стићи САМО ОВОМ РУТОМ Ловци НАТО га чекау, имају ли ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРЕСРЕТАЊЕ?
Председник Русије Владимир Путин могао би једино војним авионом стићи до Будимпеште због налога за хапшење ICC-a.
НАТО ће пратити његов пут, али вероватно без овлашћења за употребу силе, док Мађарска до званичног изласка из ICC-a мора поштовати Римски статут.
Руски председник Владимир Путин могао би избећи царинске провере и могуће хапшење уколико би путовао војним авионом. Док руска инвазија на Украјину и даље траје, дипломатски напори да се пронађе политичко решење одвијају убрзано, преноси Sky News.
Председник САД Доналд Трамп очигледно је одлучан да истражи све опције за преговоре о неком облику примирја, а у четвртак је најавио да ће Будимпешта бити домаћин његовог наредног сусрета с Путином. Одмах се поставило питање на који начин би Путин могао допутовати у Мађарску, с обзиром на то да је земља окружена потписницама Међународног кривичног суда (ICC), међу којима је и Хрватска, који је издао налог за хапшење руског председника.
Путовање копненим путем, возом или аутомобилом захтевало би царинске и граничне провере, што би значајно повећало ризик од задржавања. Такав ризик био би готово сигурно неприхватљив за Путина.
Sky News наводи да би, уместо тога, лет војним авионом могао бити једини начин да Путин избегне граничне контроле. Иако државе могу ускраћивати приступ свом сувереном ваздушном простору, летење дуж границе тзв. Подручја летних информација (међународне границе ваздушног простора између држава) омогућава војним авионима навигацију без уласка у територијални простор било које државе.
Иако ће НАТО-ови ловци вероватно пратити Путина током овог посета, врло је мало вероватно да би добили овлашћење за употребу оружја у таквим околностима, наводи Sky News.
Мађарска ће 2. јуна 2026. и званично иступити из Међународног кривичног суда, годину дана након што је влада Виктора Орбана обавестила Уједињене нације о својој одлуци.
Према правилима Суда, Будимпешта ће до тада и даље бити обавезна да поштује Римски статут, што значи да би морала ухапсити особе које су под налогом ICC-a, укључујући и Путина, уколико би се затекле на њеној територији.
Међународни кривични суд је у марту 2023. издао налог за хапшење Владимира Путина због ратних злочина, оптужујући га за незакониту депортацију деце из Украјине. Москва је ове оптужбе означила као „срамотне“, док је Орбáнова влада Суд оценила као „политички мотивисан“.
(Alo.rs)