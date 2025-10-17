overcast clouds
(ВИДЕО) УБИСТВО КОЈЕ ЈЕ УЖАСНУЛО АМЕРИКУ! Погубљен монструм који је ликвидирао четворочлану породицу, међу њима и дете од 5 година

17.10.2025. 21:47 21:57
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: youtube prinstcrin/DEATH FILES

Мушкарац осуђен за убиство четворочлане породице у Фениксу пре више од 30 година погубљен је данас смртоносном ињекцијом у америчкој савезној држави Аризони, у другој егзекуцији у тој савезној држави ове године.

Ричард Кенет Џерф (55) убијен је смртоносном ињекцијом због убистава брачног пара Алберта Патрише Луне, њихове ћерке Рочел (18) и сина Дејмијена (5), у њиховом дому 14. септембра 1993, наводи АП.

"Те четири невине жртве заслужују правду, а њихови најмилији заслужују затварање поглавља", изјавила је генерална тужитељка Аризоне Крис Мејз.

Према оптужници, Џерф је за крађу електронских уређаја оптужио члана породице Алберта Луну па се одлучио на освету и појавио се на вратима дома породице неколико месеци касније тврдећи да доноси цвеће.

Надлежни тврде да је сексуално напао Рочел, пресекао јој гркљан, Алберта ударио металном бејзбол палицом, а затим га убио ножем и ватреним оружјем.

Патриша и Дејмијен су били везани за кухињске столице, пре него што су и они убијени.

"Према свим извештајима, процес је протекао по плану и без инцидената", изјавио је заменик директора Одељења за поправне институције Аризоне Џон Барсело на конференцији за новинаре после егзегуције Џерфа.

Џерф, који је провео више од 29 година у затвору, одбио је да тражи помиловање.

Погубљење Џерфа је четврто у САД током претходне недеље, а 39. у години.

смрт затвореника смрт убиство
Вести Свет
