ДРАГАЧЕВО САДА ДИШЕ НОВИМ ПЛУЋИМА
Деца су седела у јакнама, а учионице су биле хладне - сада је томе крај! ПАВКОВ У ГУЧИ ПУСТИЛА У РАД НОВЕ КОТЛОВЕ НА ГАС ЗА ГРЕЈАЊЕ ВРТИЋА И ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЛУЧАНИ: Након најновијих реализованих пројеката Драгачево коначно дише пуним плућима.
Наиме, Основна школа “Академик Миленко Шушић” добила је модерне гасне котлове, чиме је у овом месту симболично угашена последња котларница на чврсто гориво.
Председник општине Лучани истакао је да је реч о великом искораку за локалну заједницу.
Котао у школи био је стар готово 50 година, учионице су биле хладне, деца су седела у јакнама. Данас је све другачије, топло је, чисто и ваздух који дишемо је здравији. Ово је пета котларница угашена у Гучи у последње три године и сви смо сада прешли на гас – рекао је за РИНУ председник општине Миливоје Доловић захваливши Министарству заштите животне средине и Влади Србије на подршци малим општинама.
Директорка основне школе „Академик Миленко Шушић“ истакла је да су деца и запослени пресрећни што сада имају стабилно и топло грејање.
Годинама смо чекали овај тренутак. Стари котао није могао да загреје учионице, деца су била у јакнама. Сада је све другачије, захваљујући општини и Министарству – казала је директорка Драгица Дојчиновић.
Министарка заштите животне средине Сара Павков посетила је Гучу и овом приликом уручила кључеве новог камиона директору Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Лучани. Током посете, Павков је обишла и нове гасне котлове постављене у вртићу и Основној школи „Академик Миленко Шушић“.
Павков је нагласила да синергија локалне самоуправе и министарства даје конкретне резултате.
Замена котлова на гас и модернизација комуналне опреме директно утичу на побољшање квалитета ваздуха и живота грађана. Посебно ми је драго што општина Лучани сада више нема ниједну јавну установу која користи угаљ, рекла је Павков.
Она је додала да Министарство наставља да подржава пројекте који спајају екологију и локални развој.
На подручју планине Јелице подржали смо пројекте туристичке организације Гуча, како бисмо подстакли одрживи и еколошки туризам. Све радимо с циљем да животна средина буде квалитетнија и здравија – поручила је министарка.
Увођењем еколошки прихватљивих енергената и модернизацијом комуналне инфраструктуре, Лучани потврђују да брига о чистијем ваздуху и здравијем окружењу постаје један од приоритета локалне заједнице.