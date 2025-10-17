overcast clouds
ПРИРОДА НЕМА АЛТЕРНАТИВУ! Министарка Сара Павков са волонтерима очистила Гарашко језеро БУКУЉА ДОБИЈА ЗАШТИТУ

17.10.2025. 17:36 17:43
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
да
Фото: Јована Рошул

Министарка заштите животне средине Сара Павков учествовала је данас, заједно са младима у акцији сређивања Гарашког језера недалеко од Аранђеловца, у склопу велике националне кампање за младе под називом „Природа нема алтернативу. Зато делуј и ти!“.

Павков је након акције која је окупила велики број младих волонтера, такође најавила покретање поступка заштите планине Букуље. 

„Задовољство ми је што сам данас на Гарашком језеру, које није само извор природне лепоте, него је и место које је извор водоснабдевања за читав овај део Шумадије, односно за Аранђеловац, и то у времену када смо погођени климатским променама и сушама.  Данас смо организовали велику акцију чишћења са младима, како би заједно показали да природа заиста нема алтернативу. Данашња акција је доказ да управо од локала све почиње, без обзира што знамо да и на глобалном нивоу постоји велики проблем са загађењем. Желим да захвалим свим ученицима који су дошли да дају свој допринос. Ви сте прави пример да брига о природи није обавеза, већ част и привилегија. Наш циљ је да пошаљемо јасну поруку, да свако од нас има улогу, јер природа заиста нема алтернативу, али зато има све нас“, рекла је Павков. 

да
Фото: Јована Рошул

Министарка је нагласила да овакве акције показују да решења почињу управо од локалних заједница, од појединаца који верују да својим деловањем могу да промене ситуацију на боље.  

да
Фото: Јована Рошул

„Посебно се радујем што могу да искористим ову лепу прилику и најавим почетак покретања поступка заштите планине Букуље, као и почетак поступка валоризације од стране стручних сарадника Завода за заштиту природе Србије. То ће, надам се бити круна нашег рада, на понос свих нас, а посебно грађана Аранђеловца. У наредном периоду сви ће моћи да уживају у овом излетишту као заштићеном подручју, које ће обухватити планину Букуљу“, рекла је министарка Павков.

