overcast clouds
11°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„Нека обе стране прогласе победу“ ТРАМП ПОРУЧИО ЗЕЛЕНСКОМ И ПУТИНУ: Време је за прекид рата и постизање договора

17.10.2025. 23:49 23:51
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Vlada SAD, Javno dobro

ВАШИНГТОН: Председник САД Доналд Трамп изјавио је да рат у Украјини треба одмах да се оконча дуж тренутних линија фронта и навео да обе стране треба да прогласе победу.

Проливено је довољно крви, границе територија сада одређују рат и храброст. Треба да стану где јесу. Нека обе стране прогласе победу, а историја нека одлучи! Доста пуцњаве, смрти и огромних, неодрживих трошкова, поручио је Трамп у објави на својој мрежи Truth Social, убрзо након састанка са украјинским председником Володимиром Зеленским.
 

Он је састанак описао као "веома занимљив" и "срдачан", додавши да је Зеленском пренео исту поруку као и руском председнику Владимиру Путину дан раније.
 

Рекао сам му, као и председнику Путину - време је да се заустави убијање и постигне договор! Доста је, враћајте се породицама у миру!, нагласио је Трамп у својој објави и додао да овај рат никада не би ни почео да је он био председник САД у тренутку избијања.
 

Раније данас, Зеленски се састао с Трампом који га је дочекао испред Беле куће у Вашингтону, што је био њихов трећи састанак ове године.
 

Владимир Путин Доналд Трамп рат русија украјина Володимир Зеленски
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ХОЋЕ ЛИ ПРЕКО СРБИЈЕ? Путин до Мађарске може стићи САМО ОВОМ РУТОМ Ловци НАТО га чекау, имају ли ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРЕСРЕТАЊЕ?
русија

ХОЋЕ ЛИ ПРЕКО СРБИЈЕ? Путин до Мађарске може стићи САМО ОВОМ РУТОМ Ловци НАТО га чекау, имају ли ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРЕСРЕТАЊЕ?

17.10.2025. 22:24 22:36
Волим
0
Коментар
0
Сачувај