„Нека обе стране прогласе победу“ ТРАМП ПОРУЧИО ЗЕЛЕНСКОМ И ПУТИНУ: Време је за прекид рата и постизање договора
ВАШИНГТОН: Председник САД Доналд Трамп изјавио је да рат у Украјини треба одмах да се оконча дуж тренутних линија фронта и навео да обе стране треба да прогласе победу.
Проливено је довољно крви, границе територија сада одређују рат и храброст. Треба да стану где јесу. Нека обе стране прогласе победу, а историја нека одлучи! Доста пуцњаве, смрти и огромних, неодрживих трошкова, поручио је Трамп у објави на својој мрежи Truth Social, убрзо након састанка са украјинским председником Володимиром Зеленским.
Он је састанак описао као "веома занимљив" и "срдачан", додавши да је Зеленском пренео исту поруку као и руском председнику Владимиру Путину дан раније.
Рекао сам му, као и председнику Путину - време је да се заустави убијање и постигне договор! Доста је, враћајте се породицама у миру!, нагласио је Трамп у својој објави и додао да овај рат никада не би ни почео да је он био председник САД у тренутку избијања.
Раније данас, Зеленски се састао с Трампом који га је дочекао испред Беле куће у Вашингтону, што је био њихов трећи састанак ове године.