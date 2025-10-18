moderate rain
„ТРАМП ОСЕТИО ДА ИЗРАЕЛЦИ ПОМАЛО ИЗМИЧУ КОНТРОЛИ НАКОН НАПАДА НА ХАМАС У ДОХИ“ Кушнер о томе како је било иза сцене

18.10.2025. 08:43 08:48
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: youtube prinstcrin/ FII Institute

ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп је осетио да Израелци помало измичу контроли након што је израелски премијер Бењамин Нетањаху наредио напад на лидере Хамаса у Дохи прошлог месеца, изјавио је Трампов зет и главни саветник Џаред Кушнер.

Он је, у заједничком интервјуу за ЦБС са специјалним америчким изаслаником Стивом Виткофом, рекао да је израелски напад навео Трампа да схвати "да је време да буде јак и да их спречи да раде ствари за које је сматрао да нису у њиховом дугорочном интересу". 

Тим поводом, Виткоф је изјавио да су се Кушнер и он "осећали помало издано" и да је израелски напад у Катару закочио преговоре јер је Катар био преговарачка веза са Хамасом.

"То је имало негативан ефекат јер су Катарци били кључни за преговоре, као и Египћани и Турци. Изгубили смо поверење Катараца", рекао је Виткоф и додао да се након тога Хамас повукао у илегалу.

Виткоф је за напад у којем су власти Израела, како су навеле, циљале високо руководство Хамаса у Дохи, сазнао ујутру након што је изведен током ноћи, а Трамп је на друштвеним мрежама тада написао да је ту одлуку донео премијер Нетањаху, а не он.

Џаред Кушнер Доналд Трамп израел Катар
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
