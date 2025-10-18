„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ
СУМЊА СЕ ДА ЈЕ УСМРТИО СУГРАЂАНИНА СА ВИШЕ УДАРАЦА ТУПИМ ПРЕДМЕТОМ У ГЛАВУ Црвенчанин остаје у притвору због убиства
Решењем Апелационог суда у Новом Саду, А. Л. (45) из Црвенке, који се сумњичи да је усмртио суграђанина Д. В. (60), остаје иза решетака јер му је притвор продужен и може да траје најдуже до 23. децембра, сазнаје „Дневник” у сомборском Вишем суду.
А. Л. је ухапшен након што су припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Службе за сузбијање криминала, у сарадњи са полицијским службеницима Полицијске управе у Сомбору, расветлили тешко убиство у Црвенки. Он се сумњичи да је у породичној кући жртве тупим предметом задао сада покојном Д. В. више удараца у пределу главе, наневши му повреде од којих је несрећни човек преминуо.
Изнео одбрану
У сомборском Вишем јавном тужилаштву су за „Дневник” рекли да је осумњичени приликом саслушања пред тужиоцем, који је предложио одеђивање притвора, изнео одбрану. Притвор му је тада одређен због постојања особитих околности које указују да би боравком на слободи могао утицати на сведоке, затим јер би у кратком временском периоду могао поновити извршење кривичног дела за које се терети, због постојања основане сумње да је извршио кривично дело тешко убиство, за које је запрећена казна затвора преко 10 година или доживотни затвор, али и због узнемирења јавности.
Како „Дневник” незванично сазнаје, након што је откривен злочин, више особа је позивано на информативни разговор, а истрагу је отежавала чињеница што је из камере за видео-надзор која се налази у кући Д. В. извађена картица, те истражни органи нису могли прегледати снимке. Како појашњава наш извор, то је додатно успорило проналазак починиоца. Ипак, на основу ДНК анализа, надлежни су дошли до осумњиченог.
Иако мотив овог убиства још није познат, према речима мештана, не искључује се могућност да је реч о користољубљу јер су просторије у кући, наводно, затечене испретуране. Да ли је то тачно, утврдиће истрага коју води Више јавно тужилаштво у Сомбору.