light rain
10°C
18.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЖИВОТ ИЗГУБИЛЕ ТРИ ОСОБЕ

СТАЊЕ ПОВРЕЂЕНИХ У САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ КОД СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ Осам пацијената у критичном стању ВОЗАЧ ИЗА РЕШЕТАКА

18.10.2025. 07:15 07:26
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
а
Фото: Дневник

Стање 39 особа повређених у јучерашњем превртању аутобуса код Сремске Митровице је непромењено, потврђено је за РТС у Општој болници у овом граду.

Осам пацијената налази се на Интензивној нези, двадесеторо је смештено на Одељењу опште хирургије, а једанаесторо на Ортопедији. 

У тешкој саобраћајној несрећи, која се догодила јуче на путу између Сремске Митровице и села Јарак, живот су изгубиле три особе - две на лицу места и једна у болници од последица задобијених повреда.

Укупно 61 путник је прегледан у митровачкој болници, а 39 особа је задржано на лечењу. Осам пацијената налази се на Интензивној нези, двадесеторо је смештено на Одељењу опште хирургије, а једанаесторо на Ортопедији.

Једна особа је превезена у Ургентни центар у Новом Саду, а једна је транспортована је у Београд на даље лечење.

Аутобус превозника "Сирмиум бус", који је превозио раднике, из још увек непознатих разлога слетео је са пута и преврнуо се. 

Возач аутобуса, Д. К. (1955), ухапшен је због постојања основа сумње да је изазвао саобраћајну несрећу у којој су три особе страдале. Њему је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.

Министарство унутрашњих послова саопштило је да је возач осумњичен за тешко дело против безбедности јавног саобраћаја. 

МУП је такође истакло да је у претходне две године било три надзора рада превозника и утврђено је више од 60 неисправности. 

Мирко Коковић из Агенције за безбедност саобраћаја наводи за РТС да саобраћајна несрећа се догодила на деоници пута која, како каже, не прашта људске грешке. 

"Ради се о једној од највећих саобраћајних незгода ове године", указује Коковић. 

(Telegraf.rs)

сремска митровица саобраћајна несрећа
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВОЗИО СА 70 ГОДИНА Ухапшен возач аутобуса “Сирмиум бус“ у којем је данас погинуло троје путника ОСУМЊИЧЕН ЗА ИЗАЗИВАЊЕ ФАТАЛНЕ НЕСРЕЋЕ

ВОЗИО СА 70 ГОДИНА Ухапшен возач аутобуса “Сирмиум бус“ у којем је данас погинуло троје путника ОСУМЊИЧЕН ЗА ИЗАЗИВАЊЕ ФАТАЛНЕ НЕСРЕЋЕ

17.10.2025. 20:09 20:26
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДРАМА ИСПРЕД БОЛНИЦЕ У МИТРОВИЦИ 12 особа у тешком стању! Чланови породице доносе ЛИЧНЕ СТВАРИ, пристижу и колеге!

Приведен возач аутобуса (70)

ДРАМА ИСПРЕД БОЛНИЦЕ У МИТРОВИЦИ 12 особа у тешком стању! Чланови породице доносе ЛИЧНЕ СТВАРИ, пристижу и колеге!

17.10.2025. 18:40 18:53
Волим
0
Коментар
1
Сачувај
(ВИДЕО) ТРЕЋА ЖРТВА ЈЕЗИВОГ УДЕСА КОД МИТРОВИЦЕ Жена од задобијених повреда ПРЕМИНУЛА НА ОПЕРАЦИОНОМ СТОЛУ У болницу и даље пристижу ПОВРЕЂЕНИ даље пристижу

Возачу аутобуса (70) одређено задржавање

муп

(ВИДЕО) ТРЕЋА ЖРТВА ЈЕЗИВОГ УДЕСА КОД МИТРОВИЦЕ Жена од задобијених повреда ПРЕМИНУЛА НА ОПЕРАЦИОНОМ СТОЛУ У болницу и даље пристижу ПОВРЕЂЕНИ даље пристижу

17.10.2025. 17:46 19:37
Волим
0
Коментар
0
Сачувај