ЖИВОТ ИЗГУБИЛЕ ТРИ ОСОБЕ
СТАЊЕ ПОВРЕЂЕНИХ У САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ КОД СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ Осам пацијената у критичном стању ВОЗАЧ ИЗА РЕШЕТАКА
Стање 39 особа повређених у јучерашњем превртању аутобуса код Сремске Митровице је непромењено, потврђено је за РТС у Општој болници у овом граду.
Осам пацијената налази се на Интензивној нези, двадесеторо је смештено на Одељењу опште хирургије, а једанаесторо на Ортопедији.
У тешкој саобраћајној несрећи, која се догодила јуче на путу између Сремске Митровице и села Јарак, живот су изгубиле три особе - две на лицу места и једна у болници од последица задобијених повреда.
Укупно 61 путник је прегледан у митровачкој болници, а 39 особа је задржано на лечењу. Осам пацијената налази се на Интензивној нези, двадесеторо је смештено на Одељењу опште хирургије, а једанаесторо на Ортопедији.
Једна особа је превезена у Ургентни центар у Новом Саду, а једна је транспортована је у Београд на даље лечење.
Аутобус превозника "Сирмиум бус", који је превозио раднике, из још увек непознатих разлога слетео је са пута и преврнуо се.
Возач аутобуса, Д. К. (1955), ухапшен је због постојања основа сумње да је изазвао саобраћајну несрећу у којој су три особе страдале. Њему је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.
Министарство унутрашњих послова саопштило је да је возач осумњичен за тешко дело против безбедности јавног саобраћаја.
МУП је такође истакло да је у претходне две године било три надзора рада превозника и утврђено је више од 60 неисправности.
Мирко Коковић из Агенције за безбедност саобраћаја наводи за РТС да саобраћајна несрећа се догодила на деоници пута која, како каже, не прашта људске грешке.
"Ради се о једној од највећих саобраћајних незгода ове године", указује Коковић.