Приведен возач аутобуса (70)
ДРАМА ИСПРЕД БОЛНИЦЕ У МИТРОВИЦИ 12 особа у тешком стању! Чланови породице доносе ЛИЧНЕ СТВАРИ, пристижу и колеге!
Испред Опште болнице у Сремској Митровици, где је до сада примљено 35 путника из аутобуса који је слетео са пута око 14.45 сати, окупили су се чланови породица повређених. Они испред болнице чекају информације о својим најближима, будући да је дијагностика у току.
Како Блиц сазнаје, 12 особа је у тешком стању.
Полиција се налази на улазима у болницу и не дозвољава улаз.
Како јавља репортер "Блица", чланови породица повређених доносе њихове личне ствари.
Такође, испред болнице у Сремској Митровици се налази и један део радника из фирме у којој су радили радници из аутобуса који се преврнуо.
Аутобус је био пун. То су све радници који су се враћали са посла. Има и мушкараца и жена. И ја сам био у том аутобусу, али сам изашао и прешао у други. Они су се онда преврнули - рекао је за "Блиц" један радник који се налази испред болнице.
Подсећамо, до тешке саобраћајне несреће је дошло на путу Сремска Митровица-Јарак када се преврнуо аутобус који је превозио раднике.
У несрећи су, како је раније објавио МУП, погинуле две особе на лицу места, док је 83 повређено.
Поводом тешке саобраћајне несреће, огласило се Министарство унутрашњих послова које је саопштило да је око 80 особа повређено, те да је аутобус слетео са пута и преврнуо се на кров.
Како је раније објављено, тешко повређени су у операционој сали.
Радници који су били у аутобусу су се враћали кућама након завршене смене у фабрици у Руми.
Како је "Блиц" писао, најмање 2 особе се налазе у тешком стању.
Због тешке саобраћајне несреће у Сремској Митровици је приведен возач (70) аутобуса.