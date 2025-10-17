(ФОТО, ВИДЕО) ИМА ПОГИНУЛИХ, ПОВРЕЂЕНО МНОГО ПУТНИКА Нови детаљи удеса код Сремске Митровице: Аутобус који се преврнуо превозио раднике?
Саобраћајна несрећа догодила се на путу Сремска Митровица-Јарак када се преврнуо аутобус пун путника. Како Блиц незванично сазнаје, најмање две особе су погинуле.
Како се сазнаје, већи број путника је повређених и тренутно се превозе у болницу.
Саобраћај је обустављен, а како се види на фотографији објављеној на Инстаграм страници "sremskamitrovica.mojgradsm", на лицу места су најмање три екипе Хитне помоћи Дома здравља Сремска Митровица.
Поред њих на терену су санитети Руме, Инђије, Шида, а неки повређени у саобраћајној несрећи се возе приватним колима у Општу болницу Сремска Митровица.
Како незванично сазнаје Сремска телевизија, реч је о аутобусу који је превозио раднике.
Истрага је у току, а тачан узрок несреће биће познат након увиђаја, пише Блиц.
Ускоро опширније...