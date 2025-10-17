overcast clouds
(ФОТО, ВИДЕО) ИМА ПОГИНУЛИХ, ПОВРЕЂЕНО МНОГО ПУТНИКА Нови детаљи удеса код Сремске Митровице: Аутобус који се преврнуо превозио раднике?

17.10.2025. 16:10 16:25
Пише:
Дневник
Извор:
Затворен пут од Митровице према Јарку!
несрећа
Фото: printscreen/Instagram/192_rs

Саобраћајна несрећа догодила се на путу Сремска Митровица-Јарак када се преврнуо аутобус пун путника. Како Блиц незванично сазнаје, најмање две особе су погинуле.

Како се сазнаје, већи број путника је повређених и тренутно се превозе у болницу.

Саобраћај је обустављен, а како се види на фотографији објављеној на Инстаграм страници "sremskamitrovica.mojgradsm", на лицу места су најмање три екипе Хитне помоћи Дома здравља Сремска Митровица.

Поред њих на терену су санитети Руме, Инђије, Шида, а неки повређени у саобраћајној несрећи се возе приватним колима у Општу болницу Сремска Митровица.

Како незванично сазнаје Сремска телевизија, реч је о аутобусу који је превозио раднике. 

Истрага је у току, а тачан узрок несреће биће познат након увиђаја, пише Блиц.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 Ускоро опширније...

 

 

17.10.2025. 15:54 15:59
