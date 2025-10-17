ВОЗИО СА 70 ГОДИНА Ухапшен возач аутобуса “Сирмиум бус“ у којем је данас погинуло троје путника ОСУМЊИЧЕН ЗА ИЗАЗИВАЊЕ ФАТАЛНЕ НЕСРЕЋЕ
Припадници Министарства унутрашњих послова у Сремској Митровици, у сарадњиса Основним јавним тужилаштвом у овом граду ухапсили су Д. К. (1955) возачааутобуса превозника „Сирмиум бус“, због постојања основа сумње да је извршиокривично дело тешка дела против безбедности јавног саобраћаја.
Он се сумњичи да је управљајући аутобусом на деоници Јарак – СремскаМитровица изазвао саобраћајну незгоду у којој су живот изгубиле три особе.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичнупријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.
Иначе, Министарство унутрашњих послова је у претходне две године три путаизвршило надзор над радом превозника „Сирмиум бус“ и утврдило преко 60 неисправности које су процесуиране издавањем прекршајних налога односноподношењем захтева за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду.
Министарство унутрашњих послова апелује на све учеснике у саобраћају, а нарочито на превознике радника и организаторе групног превоза, да строгопоштујусве прописе из области безбедности саобраћаја, укључујући техничку исправноствозила, придржавање ограничења брзине и поштовање времена одморапрофесионалних возача.
Министарство унутрашњих послова ће у сарадњи са надлежним институцијамаспровести свеобухватну истрагу овог догађаја и утврдити све околности које судовеле до незгоде.