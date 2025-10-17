overcast clouds
12°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОЗИО СА 70 ГОДИНА Ухапшен возач аутобуса “Сирмиум бус“ у којем је данас погинуло троје путника ОСУМЊИЧЕН ЗА ИЗАЗИВАЊЕ ФАТАЛНЕ НЕСРЕЋЕ

17.10.2025. 20:09 20:12
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Припадници Министарства унутрашњих послова у Сремској Митровици, у сарадњиса Основним јавним тужилаштвом у овом граду ухапсили су Д. К. (1955) возачааутобуса превозника „Сирмиум бус“, због постојања основа сумње да је извршиокривично дело тешка дела против безбедности јавног саобраћаја.

Он се сумњичи да је управљајући аутобусом на деоници Јарак – СремскаМитровица изазвао саобраћајну незгоду у којој су живот изгубиле три особе.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичнупријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.

Иначе, Министарство унутрашњих послова је у претходне две године три путаизвршило надзор над радом превозника „Сирмиум бус“ и утврдило преко 60 неисправности које су процесуиране издавањем прекршајних налога односноподношењем захтева за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Министарство унутрашњих послова апелује на све учеснике у саобраћају, а нарочито на превознике радника и организаторе групног превоза, да строгопоштујусве прописе из области безбедности саобраћаја, укључујући техничку исправноствозила, придржавање ограничења брзине и поштовање времена одморапрофесионалних возача.

Министарство унутрашњих послова ће у сарадњи са надлежним институцијамаспровести свеобухватну истрагу овог догађаја и утврдити све околности које судовеле до незгоде.

саобраћајна несрећа погинули возач
Извор:
Dnevnik.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) Око 80 повређених путника ХИТНО пребачено у болницу! МУП О СТРАВИЧНОЈ САОБРАЋАЈКИ КОД МИТРОВИЦЕ У току је увиђај
муп

(ВИДЕО) Око 80 повређених путника ХИТНО пребачено у болницу! МУП О СТРАВИЧНОЈ САОБРАЋАЈКИ КОД МИТРОВИЦЕ У току је увиђај

17.10.2025. 16:45 16:51
Волим
0
Коментар
0
Сачувај