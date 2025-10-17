overcast clouds
(ВИДЕО) Око 80 повређених путника ХИТНО пребачено у болницу! МУП О СТРАВИЧНОЈ САОБРАЋАЈКИ КОД МИТРОВИЦЕ У току је увиђај

17.10.2025. 16:45

17.10.2025. 16:45 16:51
Данас око 14.45 часова на путу Сремска Митровица - Јарак, аутобус превозника “Сирмиум бус” који је превозио раднике фирме “Heltcare”, из за сада непознатих разлога, је слетео са пута и преврнуо се на кров.

Два лица су смртно страдала, док се око 80 лица превози у Општу болницу Сремска Митровица ради указивања лекарске помоћи.

На лицу места су припадници полиције и Хитне помоћи, као и дежурни тужилац Основног јавног тужилаштва у Сремској Митровици, а у току је збрињавање повређених и врши се увиђај ове саобраћајне незгоде.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

саобраћајна незгода саобраћајна несрећа
