Ухапшен по налогу тужилаштва
ДРАМА У СУБОТИЦИ Суботичанин (48) у кући пребио суграђанина (43): Нанео му тешке телесне повреде
17.10.2025. 23:27 23:30
Коментари (0)
Припадници Министарства унутрашњих послова у Суботици, по налогу Основног јавног тужилаштва у овом граду, ухапсили су Р. М. (48) из Суботице, због постојања основа сумње, да је извршио кривично дело тешка телесна повреда.
Сумња се да је он, прошле недеље, у кући на периферији Суботице, задао више удараца четрдесеттрогодишњем суграђанину и тешко га повредио.
Полицијски службеници су га убрзо идентификовали и пронашли, након чега му је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Суботици, пише Курир.