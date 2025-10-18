УЖАС У НОВОСИБИРСКУ! Пожар прогутао целу зграду – има мртвих
18.10.2025. 08:34 08:38
Коментари (0)
У пожару који је синоћ избио у дрвеној стамбеној згради у Новосибирску погинуле су четири особе, од којих три жене и један мушкарац, а хоспитализовано је троје повређених, пренели су данас руски медији.
"У петак, 17. октобра, у 23.48 часова по локалном времену, избио је пожар у троспратној дрвеној згради изграђеној 1941. године. Четрнаест јединица ватрогасне опреме је ангажовано за гашење пожара", саопштиле су локалне власти, преноси агенција РИА Новости.
Према подацима окружног одељења за цивилну заштиту и ванредне ситуације, двадесет шест становника изгореле зграде је евакуисано.