УЖАС У НОВОСИБИРСКУ! Пожар прогутао целу зграду – има мртвих

18.10.2025. 08:34 08:38
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
с

У пожару који је синоћ избио у дрвеној стамбеној згради у Новосибирску погинуле су четири особе, од којих три жене и један мушкарац, а хоспитализовано је троје повређених, пренели су данас руски медији.

"У петак, 17. октобра, у 23.48 часова по локалном времену, избио је пожар у троспратној дрвеној згради изграђеној 1941. године. Четрнаест јединица ватрогасне опреме је ангажовано за гашење пожара", саопштиле су локалне власти, преноси агенција РИА Новости.

Према подацима окружног одељења за цивилну заштиту и ванредне ситуације, двадесет шест становника изгореле зграде је евакуисано.

 

 

Новосибирск пожар страдали
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Вести Свет
