(ВИДЕО) ЈОШ ЈЕДНА ЖРТВА ЈЕЗИВОГ УДЕСА КОД МИТРОВИЦЕ? Медији: Жена од задобијених повреда ПРЕМИНУЛА НА ОПЕРАЦИОНОМ СТОЛУ
17.10.2025. 17:46 17:51
Три особе су смртно страдале, од чега једна жена након пријема у Општој болници у Сремској Митровици, сазнаје Јуроњуз Србија
Подсећамо, данас око 14.45 часова на путу Сремска Митровица - Јарак, аутобус превозника “Сирмиум бус” који је превозио раднике фирме “Heltcare”, из за сада непознатих разлога, је слетео са пута и преврнуо се на кров.
Како је раније обајвио МУП, око 80 лица се превози у Општу болницу Сремска Митровица ради указивања лекарске помоћи.
Према речима председника општине Бранислава Недимовића, на лицу места су припадници полиције и Хитне помоћи, као и дежурни тужилац Основног јавног тужилаштва у Сремској Митровици.
У току је збрињавање повређених и врши се увиђај ове сабраћајне незгоде, пише Јуроњуз Србија.