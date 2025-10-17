overcast clouds
15°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ЈОШ ЈЕДНА ЖРТВА ЈЕЗИВОГ УДЕСА КОД МИТРОВИЦЕ? Медији: Жена од задобијених повреда ПРЕМИНУЛА НА ОПЕРАЦИОНОМ СТОЛУ

17.10.2025. 17:46 17:51
Пише:
Дневник
Извор:
Јуроњуз Србија
Коментари (0)
муп
Фото: MUP

Три особе су смртно страдале, од чега једна жена након пријема у Општој болници у Сремској Митровици, сазнаје Јуроњуз Србија

Подсећамо, данас око 14.45 часова на путу Сремска Митровица - Јарак, аутобус превозника “Сирмиум бус” који је превозио раднике фирме “Heltcare”, из за сада непознатих разлога, је слетео са пута и преврнуо се на кров.

Како је раније обајвио МУП, око 80 лица се превози у Општу болницу Сремска Митровица ради указивања лекарске помоћи.

Према речима председника општине Бранислава Недимовића, на лицу места су припадници полиције и Хитне помоћи, као и дежурни тужилац Основног јавног тужилаштва у Сремској Митровици.

У току је збрињавање повређених и врши се увиђај ове сабраћајне незгоде, пише Јуроњуз Србија.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

саобраћајнa незгодa саобраћајнa несрећa преврнуо се аутобус сремска митровица
Извор:
Јуроњуз Србија
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) „Догодила се тешка саобраћајна несрећа...“ Председник општине Бранислав Недимовић о СТРАВИЧНОМ УДЕСУ код Сремске Митровице: Екипе Хитне помоћи, сви лекари и медицинско особље су у приправности!
несрећа

(ФОТО) „Догодила се тешка саобраћајна несрећа...“ Председник општине Бранислав Недимовић о СТРАВИЧНОМ УДЕСУ код Сремске Митровице: Екипе Хитне помоћи, сви лекари и медицинско особље су у приправности!

17.10.2025. 17:20 17:26
Волим
0
Коментар
0
Сачувај