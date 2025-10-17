ПЕШИЋ И ЗВАНИЧНО У КУЋИ СЛАВНИХ: Кари уписан у историју шпанске кошарке
Легендарни тренер и бивши селектор мушке сениорске репрезентације Србије, Светислав Пешић, примљен је у Кућу славних шпанске кошарке као део престижне класе 2025. године.
Церемонија је одржана у четвртак увече у импресивном амбијенту катедрале Сеу Веља у Љеиди, уз присуство више од 200 званица.
Кари је једини тренер овогодишње класе – признање које говори о његовом огромном утицају на развој шпанске, али и европске кошарке. Током година проведених у Шпанији, предводио је Ђирону, Валенсију и Барселону, са којом је освојио Евролигу 2003. године, две титуле првака и три Купа краља.
Његов рад, посвећеност и резултати оставили су дубок траг, а сада су и званично уписани у историју шпанске кошарке.
– Кошаркашки савез Србије честита Светиславу Пешићу на овом изузетном признању! Заслужена част за каријеру исписану трофејима, знањем и неуморном страсти према игри – навео је КСС.