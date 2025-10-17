overcast clouds
12°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПЕШИЋ И ЗВАНИЧНО У КУЋИ СЛАВНИХ: Кари уписан у историју шпанске кошарке

17.10.2025. 20:26 20:28
Пише:
Дневник
Извор:
Кошаркашки савез Србије
Коментари (0)
спорт
Фото: Кошаркашки савез Србије

Легендарни тренер и бивши селектор мушке сениорске репрезентације Србије, Светислав Пешић, примљен је у Кућу славних шпанске кошарке као део престижне класе 2025. године.

Церемонија је одржана у четвртак увече у импресивном амбијенту катедрале Сеу Веља у Љеиди, уз присуство више од 200 званица.

Кари је једини тренер овогодишње класе – признање које говори о његовом огромном утицају на развој шпанске, али и европске кошарке. Током година проведених у Шпанији, предводио је Ђирону, Валенсију и Барселону, са којом је освојио Евролигу 2003. године, две титуле првака и три Купа краља.

Његов рад, посвећеност и резултати оставили су дубок траг, а сада су и званично уписани у историју шпанске кошарке.

– Кошаркашки савез Србије честита Светиславу Пешићу на овом изузетном признању! Заслужена част за каријеру исписану трофејима, знањем и неуморном страсти према игри – навео је КСС. 

светислав пешић кошарка кућа славних
Извор:
Кошаркашки савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПЕШИЋ ПРВИ ПУТ О АЛИМПИЈЕВИЋУ Ево шта је бивши селектор поручио наследнику
Пешић, Алимпијевић

ПЕШИЋ ПРВИ ПУТ О АЛИМПИЈЕВИЋУ Ево шта је бивши селектор поручио наследнику

16.10.2025. 10:50 11:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СВЕТИСЛАВ ПЕШИЋ О ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ: "Неуспех? Можда за вас и српске навијаче, не и за мене"
pesic

СВЕТИСЛАВ ПЕШИЋ О ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ: "Неуспех? Можда за вас и српске навијаче, не и за мене"

13.10.2025. 11:50 11:53
Волим
0
Коментар
0
Сачувај