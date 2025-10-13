СВЕТИСЛАВ ПЕШИЋ О ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ: "Неуспех? Можда за вас и српске навијаче, не и за мене"
Светислав Пешић, доскорашњи селектор кошаркашке репрезентације Србије, говорио је о проблемима са којима се Србија суочила на недавном Европском првенству.
"Орлови" су мимо свих очекивања завршили такмичење већ у осмини финала, где их је поразила Финска.
Ипак, Пешић наступ Србије у Риги не би оценио као неуспешан.
"Вероватно је неуспех за вас и српске навијаче. За мене, разочарање. Било је веома тужно, не само због пораза од Финске, већ и зато што нисмо имали довољно времена. Не мислим да је то био неуспех", рекао је Пешић за шпански "есРадио".
Повреда капитена Богдана Богдановића је све пореметила.
Ако почнем да причам о нашим проблемима... Сваки тим је имао проблема на Евробаскету, али ако ме питате о мојим, рећи ћу вам: до утакмице против Португала, када се Богдановић повредио, играли смо веома добро: одлична кошарка, одбрана, напад, све. Против Португала смо играли у 21 час, а следећег дана у 17 часова против Летоније. Играли смо против Португала размишљајући о припреми за утакмицу са Летонијом. Португал је играо импресивно... на свом нивоу. Знао сам да ћемо их победити, јер имамо највећи таленат и вештину, али сам желео да се припремим за утакмицу против Летоније, јер следећег дана није било времена за то, а била је то веома важна утакмица: победа је значила да ћемо бити први или други", наставља Пешић.
Од тог тренутка све иде низбрдо.
"Следећег дана нам је речено да је отпао за цео турнир. Велико разочарање, али морали смо да наставимо. Сви играчи су дали више него раније и играли смо веома добро против сјајне Летоније, веома комплетног тима. Наше мисли су биле уз Богдановића, али смо победили. Стигли смо до утакмице против Турске и Аврамовић се повредио: Аврамовић није Јокић нити Бодирога, али за нас је веома важан јер је он човек који покреће одбрану. Онај који све покреће. Вукчевић, резервни крилни центар, се повредио. Гудурић је имао проблем са Ахиловим тетивом, и нисмо знали да ли може да игра, што је готово најгоре за тренера – незнање да ли може или не може да игра. Један за другим... После утакмице против Летоније, Јокић и Јовић су следећег јутра имали температуру. Много проблема. Већина људи не жели да схвати да немамо више талента од других. Наравно да имамо талента, али не више од других тимова. И када се ови проблеми нагомилају, које желим да објасним без да звуче као изговори... и појави се сјајан тим попут Финске... Финска није боља од Србије: у серији на три или пет победа бисмо победили. Али у једној утакмици, све је могуће", закључио је Пешић.