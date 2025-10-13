МОЈ СИН ЋЕ ИГРАТИ У ПАРТИЗАНУ – Јанис Карабељов: Најбоља школа, морате да дођете да бисте схватили
Фудбалер Партизана Јанис Карабељов био је гост „Партизановог интервјуа“ на јутјуб каналу црно-белих.
– Када су ми рекли да је Партизан заинтересован за мене нисам могао да верујем, питао сам који Партизан? Знао сам да постоји само један наравно али нисам могао да верујем да ме тако велики клуб жели у својим редовима. Нисам размишљао ни секунд и одмах сам прихватио позив – рекао је бугарски репрезентативац.
Поред добрих резултата од почетка сезоне, армији црно-белих навијача посебно се свиђа како Партизан делује на енергетском и кондиционом плану.
– Морате да дођете на Телеоптик да бисте схватили. Пуно се ради, јуче смо имали два тренинга, а репрезентативна је пауза. Пре свега желим да се захвалим људима у стручном штабу и нашим кондиционим тренерима Саши и Миши.
Открио је и какво мишљење има о партизановим младим играчима који су освојили срца фудбалске јавности:
– Они су већ сада на доста већем нивоу него бугарски играчи њихових година. Партизанова академија је најбоља и ја желим да мој син буде део ње. Рекао сам жени - он треба да буде овде!
Цео интервју можете погледати на сајту ФК Партизан.