few clouds
16°C
13.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МОЈ СИН ЋЕ ИГРАТИ У ПАРТИЗАНУ – Јанис Карабељов: Најбоља школа, морате да дођете да бисте схватили

13.10.2025. 13:38 13:41
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Партизан
Коментари (0)
спорт
Фото: Printscreen/youtube/ FK Partizan Beograd

Фудбалер Партизана Јанис Карабељов био је гост „Партизановог интервјуа“ на јутјуб каналу црно-белих.

– Када су ми рекли да је Партизан заинтересован за мене нисам могао да верујем, питао сам који Партизан? Знао сам да постоји само један наравно али нисам могао да верујем да ме тако велики клуб жели у својим редовима. Нисам размишљао ни секунд и одмах сам прихватио позив – рекао је бугарски репрезентативац. 

Поред добрих резултата од почетка сезоне, армији црно-белих навијача посебно се свиђа како Партизан делује на енергетском и кондиционом плану.

– Морате да дођете на Телеоптик да бисте схватили. Пуно се ради, јуче смо имали два тренинга, а репрезентативна је пауза. Пре свега желим да се захвалим људима у стручном штабу и нашим кондиционим тренерима Саши и Миши.

Открио је и какво мишљење има о партизановим младим играчима који су освојили срца фудбалске јавности:

– Они су већ сада на доста већем нивоу него бугарски играчи њихових година. Партизанова академија је најбоља и ја желим да мој син буде део ње. Рекао сам жени - он треба да буде овде!

Цео интервју можете погледати на сајту ФК Партизан.

фк партизан фудбал
Извор:
ФК Партизан
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРЕКИПЕЛО ЈЕ ЦРНО-БЕЛИМА Партизан због увреда на рачун Милке Форцан раскинуо сарадњу са ТВ Ареном спорт
FK Partizan

ПРЕКИПЕЛО ЈЕ ЦРНО-БЕЛИМА Партизан због увреда на рачун Милке Форцан раскинуо сарадњу са ТВ Ареном спорт

09.10.2025. 14:11 14:13
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
АРЕНА СПОРТ СЕ ИПАК ОГЛАСИЛА: Извињење потпредседници, ФК Партизан и навијачима - новинар је суспендован!
Арена ТВ принтскрин

АРЕНА СПОРТ СЕ ИПАК ОГЛАСИЛА: Извињење потпредседници, ФК Партизан и навијачима - новинар је суспендован!

09.10.2025. 15:32 15:38
Волим
0
Коментар
1
Сачувај