ПРЕКИПЕЛО ЈЕ ЦРНО-БЕЛИМА Партизан због увреда на рачун Милке Форцан раскинуо сарадњу са ТВ Ареном спорт
Десетак сати после срамотних увреда у ауторској емисији новинара Дејана Анђуса, на рачун потпредседнице Партизана Милке Форцан, клуб из Хумске одлучио је да прекине сарадњу са ТВ Ареном спорт која је емитовала поменути програм.
Црно-бели су чекали и нису дочекали реакцију поменуте телевизије, макар ограђивање од изговореног, те су одлучили да раскину сарадњу са носиоцем права за мечеве домаћег такмичења у Суперлиги, да би се данас тим поводом и званично огласили.
Саопштење Партизана преносимо у целости:
- Фудбалски клуб Партизан обавештава јавност да је због срамотних и мизогиних изјава емитованих у програму ТВ Арена Спорт донео одлуку о обустави сарадње са наведеним емитером. Одлука ступа на снагу одмах и важи до даљег – каже се на почетку саоптења.
Из Хумске сматрају да је Анђус злоупотребио простор на Арени спорт за говор мржње.
- Фудбалски клуб Партизан недвосмислено осуђује сваки говор мржње и нетолеранције. Наш клуб је трајно посвећен вредностима фер-плеја и транспарентности, али овде се ради о класичној злоупотреби јавног простора од стране једне телевизијске куће. О даљим корацима клуб ће благовремено обавештавати јавност – закључују из Хумске.
Прекид сарадње Партизана са ТВ Ареном спорт значи да убудуће преставници клуба из Хумске - играчи, тренери, челници неће давати изјаве поменутој телевизији. Са друге стране ТВ преноси утакмица црно-белих ће бити несметано настављени, јер такав вид раскида сарадње није могућ по важећем уговору две стране.
Telegraf.rs