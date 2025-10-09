overcast clouds
16°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕКИПЕЛО ЈЕ ЦРНО-БЕЛИМА Партизан због увреда на рачун Милке Форцан раскинуо сарадњу са ТВ Ареном спорт

09.10.2025. 14:11 14:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
FK Partizan
Фото: FK Partizan

Десетак сати после срамотних увреда у ауторској емисији новинара Дејана Анђуса, на рачун потпредседнице Партизана Милке Форцан, клуб из Хумске одлучио је да прекине сарадњу са ТВ Ареном спорт која је емитовала поменути програм.

Црно-бели су чекали и нису дочекали реакцију поменуте телевизије, макар ограђивање од изговореног, те су одлучили да раскину сарадњу са носиоцем права за мечеве домаћег такмичења у Суперлиги, да би се данас тим поводом и званично огласили.

Саопштење Партизана преносимо у целости:

- Фудбалски клуб Партизан обавештава јавност да је због срамотних и мизогиних изјава емитованих у програму ТВ Арена Спорт донео одлуку о обустави сарадње са наведеним емитером. Одлука ступа на снагу одмах и важи до даљег – каже се на почетку саоптења.

Из Хумске сматрају да је Анђус злоупотребио простор на Арени спорт за говор мржње.

- Фудбалски клуб Партизан недвосмислено осуђује сваки говор мржње и нетолеранције. Наш клуб је трајно посвећен вредностима фер-плеја и транспарентности, али овде се ради о класичној злоупотреби јавног простора од стране једне телевизијске куће. О даљим корацима клуб ће благовремено обавештавати јавност – закључују из Хумске.

Прекид сарадње Партизана са ТВ Ареном спорт значи да убудуће преставници клуба из Хумске - играчи, тренери, челници неће давати изјаве поменутој телевизији. Са друге стране ТВ преноси утакмица црно-белих ће бити несметано настављени, јер такав вид раскида сарадње није могућ по важећем уговору две стране.

Telegraf.rs

фк партизан
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај