ПОЈАЧАНИ ПОЛАСЦИ ЗБОГ ЗАДУШНИЦА У суботу више аутобуса ка новосадским гробљима
09.10.2025. 14:43 14:46
У суботу 11. октобра су Михољске задушнице.
ЈГСП „Нови Сад“ обавештава кориснике услуга да ће у суботу, 11. октобра, због верског празника Задушнице на линији број 14 бити ангажовани зглобни аутобуси.
Такође, појачани поласци биће и на линији за Ченеј у 10.30 и 11.45 часова.
Аутобуси на линијама број 53 и 55 на поласцима из Новог Сада у 8.40, 9.50, 10.50, 11.55, 13.10 и 15.10 часова саобраћаће до гробља Футог (повратак у 9.30, 10.40, 11.40, 12.45, 14.00 и 16.05 часова), истакли су у Јавном градском саобраћајном предузећу ”Нови Сад”.