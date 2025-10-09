overcast clouds
16°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЈАЧАНИ ПОЛАСЦИ ЗБОГ ЗАДУШНИЦА У суботу више аутобуса ка новосадским гробљима

09.10.2025. 14:43 14:46
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ЈГСП
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

У суботу 11. октобра су Михољске задушнице.

ЈГСП „Нови Сад“ обавештава кориснике услуга да ће у суботу, 11. октобра, због верског празника Задушнице на линији број 14 бити ангажовани зглобни аутобуси. 

Такође, појачани поласци биће и на линији за Ченеј у 10.30 и 11.45 часова.

Аутобуси на линијама број 53 и 55 на поласцима из Новог Сада у 8.40, 9.50, 10.50, 11.55, 13.10 и 15.10 часова саобраћаће до гробља Футог (повратак у 9.30, 10.40, 11.40, 12.45, 14.00 и 16.05 часова), истакли су у Јавном градском саобраћајном предузећу ”Нови Сад”.

ЈГСП „Нови Сад“ задушнице
Извор:
Дневник/ЈГСП
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај