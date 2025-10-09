overcast clouds
ЂОКОВИЋ ИСПИСАО ИСТОРИЈУ САВЛАДАВШИ БЕРГСА: Србин помера границе, ушао у полуфинале Шангаја

09.10.2025. 14:47 15:10
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: tanjug/AP Photo/Andy Wong

Српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у полуфинале Мастерса у Шангају.

Он је у четвртфиналу победио Белгијанца Зизуа Бергса 6:3, 7:5. 

Меч је трајао један сат и 51 минут. Ђоковић је пети тенисер света, док се Бергс налази на 44. месту АТП листе.

Српски тенисер ће у полуфиналу, у које се пласирао десети пут на овом турниру, играти против Валентина Вашероа из Монака, који је раније победио Данца Холгера Рунеа 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Ђоковић је тријумфом против Бергса постао најстарији тенисер у историји који је изборио пласман у полуфинале једног турнира из Мастерс серије. 

Српски тенисер се пласирао у 80. полуфинале на турнирима из Мастерс серије. Он ће по 10. пут у каријери играти у полуфиналу Мастерса у Шангају.

Ђоковић и Бергс су сигурно ушли у меч, а у првом сету играло се гем за гем до резултата 2:2. Српски тенисер је потом освојио гем на свој сервис, а онда је направио брејк за вођство од 4:2. Бергс је у наредном гему има три брејк лопте, али је Ђоковић успео да освоји гем и да поведе са 5:2.

Велика борба виђена је у наредном гему на сервис Белгијанца. Српски тенисер је имао пет сет лопти, али их није искористио. Бергс је успео да смањи на 5:3, а Ђоковић је у наредном гему на свој сервис стигао до 6:3 и 1:0 у сетовима.

У другом сету играло се гем за гем до резултата 4:4. Српски тенисер је потом направио брејк за 5:4, а онда је Бергс узвратио рибрејком за 5:5. Ђоковић је у наредном гему стигао до новог брејка и вођства од 6:5, а потом је искористио трећу меч лопту за победу.

Преостала два четвртфинала биће одиграна у петак, а састаће се: Данил Медведев (Русија) - Алекс де Минор (Аустралија) и Артур Риндеркнеш (Француска) - Феликс Оже-Алијасим (Канада).

Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.196.000 долара.

