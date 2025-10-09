overcast clouds
16°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1773
usd
100.6159
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БИВШИ АЛБАНСКИ СУДИЈА ШОКИРАО НАЦИЈУ Ако Албанија победи Србију, скинућу се го у програму

09.10.2025. 17:30 17:36
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Информер
Коментари (0)
Instagram/ jeminilorenco
Фото: Instagram/ jeminilorenco

Бивши албански фудбалски судија, а сада телевизијски водитељ Лоренцо Јемини (51), јавно је обећао да ће се потпуно свући у студију ако Албанија победи Србију 11. октобра у квалификацијама за Светско првенство 2026. године.

Изабраници Драгана Стојковића Пиксија за два дана дочекују Албанију (20.45, РТС1, Арена премијум 1) у оквиру петог меча квалификација за Светско првенство, које ће се наредне године одржати у Сједињеним Америчким Државама, Канади и Мексику.

Уочи окршаја који ће бити одигран на стадиону "Дубочица" у Лесковцу, некада признати фудбалски арбитар са ФИФА звањем обећао је пред камерама да ће се, ако албанска репрезентација победи Србију, потпуно свући у студију током емисије.

- Надам се да ће то бити најбољи дан нашег тима. Желим да резултат буде 0:1, не више. Биће веома тешко, али сада говорим као навијач. Желим да победимо са 1:0 - рекао је Јемини, а потом додао:

- Ако се заврши са тим резултатом свући ћу се у студију. Имам идеју да утакмицу гледам и радим у дресу репрезентације. Скинућу га и славити. Ако резултат буде још убедљивији, могу чак и да се свега ослободим.

Informer.rs

судија албанац
Извор:
Дневник/Информер
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај