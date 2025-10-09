БИВШИ АЛБАНСКИ СУДИЈА ШОКИРАО НАЦИЈУ Ако Албанија победи Србију, скинућу се го у програму
Бивши албански фудбалски судија, а сада телевизијски водитељ Лоренцо Јемини (51), јавно је обећао да ће се потпуно свући у студију ако Албанија победи Србију 11. октобра у квалификацијама за Светско првенство 2026. године.
Изабраници Драгана Стојковића Пиксија за два дана дочекују Албанију (20.45, РТС1, Арена премијум 1) у оквиру петог меча квалификација за Светско првенство, које ће се наредне године одржати у Сједињеним Америчким Државама, Канади и Мексику.
Уочи окршаја који ће бити одигран на стадиону "Дубочица" у Лесковцу, некада признати фудбалски арбитар са ФИФА звањем обећао је пред камерама да ће се, ако албанска репрезентација победи Србију, потпуно свући у студију током емисије.
- Надам се да ће то бити најбољи дан нашег тима. Желим да резултат буде 0:1, не више. Биће веома тешко, али сада говорим као навијач. Желим да победимо са 1:0 - рекао је Јемини, а потом додао:
- Ако се заврши са тим резултатом свући ћу се у студију. Имам идеју да утакмицу гледам и радим у дресу репрезентације. Скинућу га и славити. Ако резултат буде још убедљивији, могу чак и да се свега ослободим.
Informer.rs