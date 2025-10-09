Црно-бели осудили срамотне изјаве
ОГЛАСИО СЕ И КК ПАРТИЗАН: Новинар ТВ Арена спорт није добро дошао на наше утакмице, клуб стаје у одбрану жена
Кошаркашки клуб Партизан огласио се поводом непримерених изјава новинара Дејана Анђуса на ТВ Арена спорт о потпредседници ФК Партизан Милки Форцан.
– КК Партизан Моцарт Бет најоштрије осуђује срамно понашање новинара Дејана Анђуса који је у својој ауторској емисији на ТВ Арена Спорт неколико пута поновио мизогини коментар на рачун потпредседнице ФК Партизан, Милке Форцан.
На овај начин, Анђус није увредио само госпођу Форцан, већ сваког човека који се бори за креирање спортске атмосфере и повратак културе у јавни говор. КК Партизан је и у прошлости имао повода да се оглашава на тему јавних коментара Дејана Анђуса, али није то чинио како му не би правио бесплатну рекламу.
Сада, Клуб стаје у одбрану жена у спорту и опште културе у нашој земљи.
КК Партизан Моцарт Бет поздравља потез ТВ Арена Спорт која је суспендовала Дејана Анђуса и његове емисије. Брза реакција поводом скандала у режији Анђуса је за сваку похвалу, а уверени смо да ће и наредни поступци бити у складу са тим.
Свако вређање, приземно коментарисање и било који други вид загађивања јавног говора, увек ће наићи на осуду од стране КК Партизан и у Клубу ће имати одлучног противника!
И за крај, што се утакмица КК Партизан Моцарт Бет тиче, новинар Дејан Анђус на њима није добродошао и Клуб му у будућности неће издавати акредитацију, мада се горепоменути никада до сада и није појављивао.