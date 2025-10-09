СТЕВАНОВИЋ ДЕБИТОВАО ПОБЕДОМ: Таџикистан бољи од Малдива
09.10.2025. 21:43 21:48
Српски фудбалски стручњак Горан Стевановић дебитовао је победом на клупи Таџикистана.
Његова екипа је код куће савладала Малдиве резултатом 2:0 у квалификацијама за Азијски куп нација.
Шакрон Самијев је довео домаће у вођство у осмом минуту, а коначан резултат је поставио Шервони Мабатшојев голом у 30. минуту.
Таџикистан после три одиграна кола има седам бодова на табели Групе А, колико имају и Филипини. Пласман на Азијски куп нација који се одржава 2027. године у Саудијској Арабији обезбедиће само победник групе. Наредни меч Таџикистан игра 14. октобра кад ће гостовати Малдивима.