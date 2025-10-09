overcast clouds
ПРВИ ФОТОГРАФСКИ МАРАТОН У СУБОТИЦИ Документовати лепоту града кроз објектив ПРИЈАВЕ ТРАЈУ ДО 20. ОКТОБРА

09.10.2025. 12:48 12:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник / С. Иршевић
суботица
Фото: Промо

Суботица позива све, од професионалних фотографа до љубитеља са мобилним телефоном да се придруже првом Фотографском маратону "24h Subotica".

Овај јединтвен и амбициозан догађај чека да буде обележје јесени у нашем граду.

Туристичка организација Града Суботице први пут у историји организује овакав подухват документовање лепоте Суботице кроз објектив. Било да располажете професионалном камером или само паметним телефоном, сви сте позвани да постанете део ове фото-авантуре.

Рок за пријаву је 20. октобра и траје од 8. октобра. Пријаве се прикупљају на visitsubotica.rs.

Међутим, сам маратон, који ће бити прави тест издржљивости и креативности фотографа, почиње 24. октобра и траје до 25. октобра, читавих 24 сата непрестаног документовања.

Током тог дана и ноћи, Суботица ће бити под лупом хиљаду очију. Сецесијска архитектура која је град учинила познатим, живописме улице, мирни тргови, ресторани са посебном атмосфером и сви они скривени делови које само истински заљубљеници у град знају. Све то биће забележено кроз субјективни вид фотографа. Најбоље фотографије неће остати само успомена. Награђени радови биће изложени на Београдском сајму и сајмовима широм Србије током 2026. године. То значи да ће Суботица, кроз објектив фотографа, добити нову димензију и постати позната ширем аудиторијуму.

За све оне који су размишљали како да ухвате магију овог града – сада је прави тренутак. Пријаве трају до 20. октобра.

Суботица
Војводина Бачка
