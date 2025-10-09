ПРВИ ФОТОГРАФСКИ МАРАТОН У СУБОТИЦИ Документовати лепоту града кроз објектив ПРИЈАВЕ ТРАЈУ ДО 20. ОКТОБРА
Суботица позива све, од професионалних фотографа до љубитеља са мобилним телефоном да се придруже првом Фотографском маратону "24h Subotica".
Овај јединтвен и амбициозан догађај чека да буде обележје јесени у нашем граду.
Туристичка организација Града Суботице први пут у историји организује овакав подухват документовање лепоте Суботице кроз објектив. Било да располажете професионалном камером или само паметним телефоном, сви сте позвани да постанете део ове фото-авантуре.
Рок за пријаву је 20. октобра и траје од 8. октобра. Пријаве се прикупљају на visitsubotica.rs.
Међутим, сам маратон, који ће бити прави тест издржљивости и креативности фотографа, почиње 24. октобра и траје до 25. октобра, читавих 24 сата непрестаног документовања.
Током тог дана и ноћи, Суботица ће бити под лупом хиљаду очију. Сецесијска архитектура која је град учинила познатим, живописме улице, мирни тргови, ресторани са посебном атмосфером и сви они скривени делови које само истински заљубљеници у град знају. Све то биће забележено кроз субјективни вид фотографа. Најбоље фотографије неће остати само успомена. Награђени радови биће изложени на Београдском сајму и сајмовима широм Србије током 2026. године. То значи да ће Суботица, кроз објектив фотографа, добити нову димензију и постати позната ширем аудиторијуму.
За све оне који су размишљали како да ухвате магију овог града – сада је прави тренутак. Пријаве трају до 20. октобра.