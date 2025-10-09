ВОШИН ДЕФАНЗИВАЦ СТЕФАН БУКИНАЦ СА ОРЛИЋИМА ПРОТИВ ВРШЊАКА ИЗ РУМУНИЈЕ: Привилегованих нема, сви на истој позицији
Млада српска фудбалска репрезентација имаће у петак први тест на међународној сцени, од када тим селектира Зоран Мирковић.
У румунском Араду вредности генерације упоредиће са вршњацима из Румуније. Прозивку играча на које Мирковић рачуна за Европско првенство 2027. године, које организују савези Србије и Албаније, реализовао је летос на „Карађорђу“ у Новом Саду.
Друго окупљање испратили смо минулих дана у Старој Пазови, у првенственој паузи због квалификационих утакмица А селекције. Колики се значај придаје припремама орлића сведочи, између осталих, податак да је њихов камп неколико пута посећивао и селектор Драган Стојковић, како би са Мирковићем, другом из репрезентације, скенирао вредности и форму потенцијалних кандидата за најбољи национални састав.
Српски састав У-21, у четвртак је отпутовао у Арад. На Мирковићевом списку су 24 играча, 13 који играју у иностраним клубовима и 11 из српске Суперлиге. Међу њима и Вошин дефанзивац Стефан Букинац.
– Ко игра у домаћој лиги, а ко у иностанству нека послужи једино у статистичке сврхе – претходни податак прокоментарисао је Букинац. – Међу нама никаквих подела нема, сви стартујемо са исте линије, сви имамо подједнаке шансе да заиграмо у репрезентацији. На томе инсистира селектор, на томе и ми градимо атмосферу заједништва и јединствене намере да у домаћој спортској јавности, али и у релацијама континенталних такмичења, на највишем нивоу репрезентујемо домете нашег фудбала у перспективи.
Ни Букинац, као ни остали играчи у младој селекцији није био склон бланко обећањима што се игре и резултата тиче. Расположење изазвано самим позивом у репрезентацију преточено је у намеру да на најбољи начин репрезентују српску фудбалску школу.
– Драго ми је да је ту и Михаило Ивановић, имамо о чему да причамо и да се подсетимо на време заједничких искушења у Војводини. Што се предстојеће утакмице тиче, не бих да нагађам, нити да прогнозирам било шта. Гледали смо видео материјал са неких њихових ранијих утакмица. Питање је колико ће играча из тог састава бити у екипи коју ће нам домаћини супротставити. У сваком случају, можете да будете сигурни да ћемо одиграти онако како фудбалски поклоници у Србији од нас и очекују.
У српским селекцијама од оне до 16 година до младе репрезентације (21) Стефан Букинац одиграо је 31 меч. Сусрет са вршњацима из Румуније биће му четврти наступ у младој репрезентацији, у којој је дебитовао на позив Александра Коларова 31. маја ове године против Бугарске.