МЕЂУ МИРКОВИЋЕВИМ ОРЛИЋИМА НА ПРИПРЕМАМА У НОВОМ САДУ ЈЕ И ВОШИН СТЕФАН БУКИНАЦ: Французи јаки, не и непобедиви
Млада српска фудбалска репрезентација гост је ФК Војводина у Новом Саду, где се на теренима у ФЦ „Вујадин Бошков“ припрема за први у низу контролних мечева за Европско првенство 2027. године.
У понедељак, 8. септембра изабраници Зорана Мирковића гостоваће у Лоријену, где ће вредност упоредити са вршњацима Француске. Под националном заставом је и Вошин Стефан Букинац.
- Овде је доста играча из кадетског узраста који су пре три године стигли до полуфинала Европског првенства у Израелу, које је селектирао тадашњи селектор У-17 селекције Радован Кривокапић – подсећа Букинац. – Са многима сам, попут Јована Мијатовића и Јована Милошевића, остао у контакту. Искрено сам се радовао што ћемо поново заједно ка Европи. Многи су нам такву перспективу и предвидели на основу учинка, како екипног, тако и појединачног у млађим категоријама. Већина је успешно започела и сениорску каријеру, што у српским клубовима, што у иностранству. Заједничка је жеља која нас повезује да у националном дресу, сада као чланови младе репрезентације, поновимо резултате које је српска спортска јавност својевремено означила као понос нације.
ДОБРО ЈЕ, МОГЛО И БОЉЕ
Искористили смо могућност да са Букинцем сагледамо резултате и биланс Војводине у шест првенствених утакмица: без пораза, освојено је 14 бодова, од могућих 18.
- Што се мене тиче делим задовољство колектива постигнутим резултатима – вели Букинац. – И тренер Тањга је задовољно прокоментарисао „да нам је неко понудио пре почетка првенства такав учинак на старту, оберучке бисмо прихватили“. Реално, могло је и 18 од 18, остаје жал за пропуштеним приликама против Јавора на „Карађорђу“, али и на гостовању код Младости у Лучанима. Међутим, поглед на табелу лечи све. Верујем да вредимо толико да у истом ритму наставимо тамо где смо стали пре првенствене паузе.
Са непуних 16 година Букинац је први пут обукао национални дрес, Од тада до данас 30 пута је заиграо у свим годиштима, све до младе репрезентацие до 21 године. Искуство стицано минулих година на интернационалној сцени, оплемењено трећим местом на Европском првенству у Израелу, основ је његовом оптимизму у искушењима генерације која следе.
- Гледали смо снимке француске селекције с којом играмо у понедељак. Селектор Мирковић је са сарадницима у стручном штабу евидентирао њихове слабости, а квалитет смо препознали сами – каже Вошин „бонус“, вртећи главом. – Моћна је то селекција, многи њихови играчи већ су стандардни првотимци. Манчестер јунајтед је за Лени Јороа платио 62 милиона евра, голман Тулуза Гијом Рест вредан је 20 милиона, па Тел и Одоберт из Тотенхема по 30 милиона... Цела репрезентација преко 300 милиона. Да се смрзнеш док суме сабираш. Јесу јаки, али нису непобедиви. Ја сам увек за то да своју вредност упоређујемо са најјачима, јер једино тако можемо да се људски припремимо за Шампионатчији смо домаћини. Имамо ми своје адуте за престиж на међународној сцени.
Европско првенство 2027. године, догађај за који се орлићи припремају заједнички организују Србија и Албанија. Свечано отварање Шампионата биће у Новом Саду, а финални меч у Тирани.
Л. Бакмаз