(ФОТО, ВИДЕО) СЕЛЕКТОР ЗОРАН МИРКОВИЋ НА „КАРАЂОРЂУ“ ПРОЗВАО ОРЛИЋЕ: Захвалност Воши на добродошлици
Пре месец дана Зоран Мирковић је прихватио улогу селектора младе српске репрезентације.
Наследио је Александра Коларова, који претходно није стигао да селектира тим ни за једну утакмицу. У понедељак, 8. септембра у Лоријену, са вршњацима Француске, уследиће први у низу контролних испита орлића на њиховом путу ка завршном турниру Европског првенсзтва, које Србија и Албанија заједно организују 2027. године. Прихвативши понуду руководства ФК Војводина Мирковић је на „Карађорђу“ прозвао 24-орицу одабраних.
- Имао сам довољно времена да скенирам све кандидате – рекао је српски селектор. -У стручном штабу суСтрахиња Пандуровић, Лазар Томић, Дејан Одавић и Александар Кировски. Сви онираде са млађим селекцијама и добро познају момке из ове генерације. Хтео бих да се захвалим и претходном селектору, Александру Коларову. Чули смо се телефоном, био је отворен за сва моја питања и све информације које су ми знатно олакшале посао на почетку циклуса.
Ни чињеница да прву утакмицу игра против једне од најјачих селекција на свету, није поколебала легендарног репрезентативца да изаов прихвати и обавезама се максимално посвети.
- Њихова претходна генерација играла је финале Европског првенства – подсећа Мирковић. -Јасно је да спадају у крем европског и светског фудбала. Све њихове селекције бележе сјајне резултате. Ми ћемо тај испит да прихватимо и да се за њега припремамо као што ћемо прихватати све утакмице које нам предстоје.У сваком случају, биће то одлична прилика да се измеримо и видимо где смо у овом тренутку.
Неколицина играчасу отказали због здравствених проблема. На списку су и потенцијални кандидати за А селекцију.
- Сви они су у служби српског фудбала – категоричан је Мирковић. -Припадају овој генерацији и не би смело да им буде испод части да играју за младу репрезентацију. Сви ми стремимо највишем нивоу, без обзира о којој је селекцији реч. Имамо сасвим довољно времена да спремни дочекамо Европско првенство, са мотивом више, с обзиром на то да да смо ми домаћини Шампионата.
Селектор Мирковић, али и челни људи националног Савеза захвалили су руководству ФК Војводина на топлој добродошлици, као и на могућностима да се орлићи у престижном Вошином тренажном центру припремају за континентални престиж.
Текст и фото: Л. Бакмаз