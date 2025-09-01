clear sky
30°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1763
usd
100.0737
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО, ВИДЕО) СЕЛЕКТОР ЗОРАН МИРКОВИЋ НА „КАРАЂОРЂУ“ ПРОЗВАО ОРЛИЋЕ: Захвалност Воши на добродошлици

01.09.2025. 17:16 17:21
Пише:
Лазо Бакмаз
Извор:
Дневник
Коментари (0)
orlici
Фото: Дневник

Пре месец дана Зоран Мирковић је прихватио улогу селектора младе српске репрезентације.

Наследио је Александра Коларова, који претходно није стигао да селектира тим ни за једну утакмицу. У понедељак, 8. септембра у Лоријену, са вршњацима Француске, уследиће први у низу контролних испита орлића на њиховом путу ка завршном турниру Европског првенсзтва, које Србија и Албанија заједно организују 2027. године. Прихвативши понуду руководства ФК Војводина Мирковић је на „Карађорђу“ прозвао 24-орицу одабраних. 

orlici1
Фото: Дневник

- Имао сам довољно времена да скенирам све кандидате – рекао је српски селектор. -У стручном штабу суСтрахиња Пандуровић, Лазар Томић, Дејан Одавић и Александар Кировски. Сви онираде са млађим селекцијама и добро познају момке из ове генерације. Хтео бих да се захвалим и претходном селектору, Александру Коларову. Чули смо се телефоном, био је отворен за сва моја питања и све информације које су ми знатно олакшале посао на почетку циклуса.

Ни чињеница да прву утакмицу игра против једне од најјачих селекција на свету, није поколебала легендарног репрезентативца да изаов прихвати и обавезама се максимално посвети.

orlici2
Фото: Дневник

- Њихова претходна генерација играла је финале Европског првенства – подсећа Мирковић. -Јасно је да спадају у крем европског и светског фудбала. Све њихове селекције бележе сјајне резултате. Ми ћемо тај испит да прихватимо и да се за њега припремамо као што ћемо прихватати све утакмице које нам предстоје.У сваком случају, биће то одлична прилика да се измеримо и видимо где смо у овом тренутку. 

orlici3
Фото: Дневник

Неколицина играчасу отказали због здравствених проблема. На списку су и потенцијални кандидати за А селекцију. 

- Сви они су у служби српског фудбала – категоричан је Мирковић. -Припадају овој генерацији и не би смело да им буде испод части да играју за младу репрезентацију. Сви ми стремимо највишем нивоу, без обзира о којој је селекцији реч. Имамо сасвим довољно  времена да спремни дочекамо Европско првенство, са мотивом више, с обзиром на то да да смо ми домаћини Шампионата.

 

Селектор Мирковић, али и челни људи националног Савеза захвалили су руководству ФК Војводина на топлој добродошлици, као и на могућностима да се орлићи у престижном Вошином тренажном центру припремају за континентални престиж. 

Текст и фото: Л. Бакмаз

 

орлићи зоран мирковић припреме припреме фудбалера
Извор:
Дневник
Пише:
Лазо Бакмаз
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) СЕЛЕКТОР ЗОРАН МИРКОВИЋ ОКУПИО „ОРЛИЋЕ“ У НОВОМ САДУ ПРЕД ДУЕЛ С ФРАНЦУСКОМ: Радићемо напорно, желимо да одмеримо снаге са најбољима у Европи
mirkovic

(ФОТО) СЕЛЕКТОР ЗОРАН МИРКОВИЋ ОКУПИО „ОРЛИЋЕ“ У НОВОМ САДУ ПРЕД ДУЕЛ С ФРАНЦУСКОМ: Радићемо напорно, желимо да одмеримо снаге са најбољима у Европи

01.09.2025. 16:22 16:26
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВОША У ПОНЕДЕЉАК ШИРОМ ОТВАРА ВРАТА „КАРАЂОРЂА“ ЗА ПОЛЕТ „ОРЛИЋА“: Букинац на Мирковићевом списку (17)
спорт

ВОША У ПОНЕДЕЉАК ШИРОМ ОТВАРА ВРАТА „КАРАЂОРЂА“ ЗА ПОЛЕТ „ОРЛИЋА“: Букинац на Мирковићевом списку (17)

30.08.2025. 15:16 15:20
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БРАНКО РАДУЈКО: Зоран Мирковић је особа која носи огроман интегритет
mirkovic i radujko

БРАНКО РАДУЈКО: Зоран Мирковић је особа која носи огроман интегритет

29.08.2025. 15:16 15:18
Волим
0
Коментар
0
Сачувај