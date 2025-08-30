ВОША У ПОНЕДЕЉАК ШИРОМ ОТВАРА ВРАТА „КАРАЂОРЂА“ ЗА ПОЛЕТ „ОРЛИЋА“: Букинац на Мирковићевом списку (17)
Пријатељском утакмицом са вршњацима Француске, у Лоријену 6. септембра, млада српска фудбалска репрезентација започеће низ контролних утакмица за Европско првенство 2027. године, које заједнички организују Србија и Албанија.
Свечано отварање Шампионата предвиђено је у Новом Саду, док би Тирана на стадиону у том граду организовала финални меч.
Руководство ФК Војводина, са председником Драгољубом Збиљићем на челу, понудило је селектору Зорану Мирковићу комплетне капацитете свог тренажног центра „Вујадин Бошков“ у Ветернику за припреме будућих узданица нашег сениорског националног тима.
Мирковић је списак репрезентативаца, међу којима је и Вошин дефанзивац Стефан Букинац, објавио пре два дана, а прозивку и први тренинг заказао је за понедељак у 17 часова у Новом Саду.
Због великог интересовања јавности прозивка је из Бошков центра померена на стадион „Карађорђе“, где су претходне генерације „орлића“ резултатима за респект кретали у сусрет финалним турнирима, све до вицешампионског статуса на континенту.
На списку 24 „орлића“
Селектор младе репрезентације Зоран Мирковић под заставу је позвао 24 играча. То су:
ГОЛМАНИ: Лука Лијескић (Раднички 1923), Лазар Каличанин (Чукарички), Виктор Џодић (Монпеље).
ОДБРАНА: Огњен Мимовић (Фенербахче), Вукашин Ђурђевић (Партизан), Вељко Милосављевић (Црвена звезда), Стефан Лековић (Црвена звезда), Бојан Ковачевић (Кадиз), Адем Авдић (Црвена звезда), Стефан Букинац (Војводина).
СРЕДЊИ РЕД: Стефан Џодић (Алмерија), Матија Митровић (Виторија Гимараеш), Александар Станковић (Клуб Бриж), Вања Драгојевић (Партизан), Јован Шљивић (Црвена звезда), Немања Трифуновић (Партизан), Урош Миладиновић (Чукарички), Милан Алексић (Сандерленд), Богдан Мирчетић (Раднички 1923), Лазар Јовановић (Штутгарт).
НАПАД: Михајло Цветковић (Андерлехт), Михаило Ивановић (Милвол), Јован Милошевић (Партизан), Јован Мијатовић (Леувен).