БРАНКО РАДУЈКО: Зоран Мирковић је особа која носи огроман интегритет
Генерални секретар Фудбалског савеза Србије (ФСС) Бранко Радујко уручио је радну опрему новом селектору младе репрезентације Зорану Мирковићу коме је данас, објављивањем списка играча на које рачуна, и званично почео мандат на клупи "орлића".
Мирковић је недавно потписао уговор са челницима ФСС до јула 2027. године, односно до краја завршног турнира Европског првенства које Србија организује заједно са Албанијом.
"Зоран је особа која носи огроман интегритет, као спортиста и као човек. Иза њега је огромно играчко искуство у клубовима врхунског нивоа, али и знање које је стекао у улози тренера у клупском и репрезентативном фудбалу. Сигурни смо да ће бити прави ауторитет за ове момке од којих се много очекује на завршном турниру Европског првенства 2027. године. Пред њима је озбиљан процес припрема који почиње утакмицом против великог ривала као што је Француска", рекао је Радујко за сајт ФСС.
Нагласио је да ће бити веома важна сарадња Мирковића са другим селекторима у систему ФСС, а пре свега са стратегом А тима Драганом Стојковићем.
"Имамо квалитетне људе на селекторским позицијама. Све су то бивши саиграчи, људи од интегритета који се међусобно поштују и њихова комуникација је на изузетно високом нивоу. Момци који се налазе у фокусу Мирковића поседују велики потенцијал, многи од њих играју у најјачим лигама у Европи. Сигурно да ће понекад бити потребе да одговоре обавезама и у другим селекцијама, али је све ствар договора између селектора и сигурни смо да ту неће бити ни најмањих проблема", закључио је први оперативац српске куће фудбала.
Мирковић је данас објавио списак играча на које рачуна за пријатељску утакмицу против Француске која се игра 8. септембра у Лоријену са почетком у 21 сат.
На списку су голмани: Лука Лијескић (Раднички Крагујевац), Лазар Каличанин (Чукарички), Виктор Џодић (Монпеље), дефанзивци: Огњен Мимовић (Фенербахче), Вукашин Ђурђевић (Партизан), Вељко Милосављевић (Црвена звезда), Стефан Лековић (Црвена звезда), Бојан Ковачевић (Кадиз), Адем Авдић (Црвена звезда), Стефан Букинац (Војводина).
Као везисти позвани су Стефан Џодић (Алмерија), Матија Митровић (Виторија Гимараеш), Александар Станковић (Клуб Бриж), Вања Драгојевић (Партизан), Јован Шљивић (Црвена звезда), Немања Трифуновић (Партизан), Урош Миладиновић (Чукарички), Милан Алексић (Сандерленд), Богдан Мирчетић (Раднички Крагујевац), Лазар Јовановић (Штутгарт), нападачи: Михајло Цветковић (Андерлехт), Михаило Ивановић (Милвол), Јован Милошевић (Партизан), Јован Мијатовић (Леувен).
На првом списку Мирковића нашло се 24 играча.
"Било је пар момака који су отказали због здравствених проблема. На неке не могу да рачунам јер су тек променили средине, немају утакмице у ногама. Далеко од тога да су прецртани. Имамо сасвим довољно времена до почетка Европског првенства да проверимо све расположиве снаге и направимо прави одабир за завршни турнир 2027. године", рекао је Мирковић за сајт ФСС.
Мирковић рачуна на неке момке који су већ дебитовали за А тим.
"Сви су они у служби српског фудбала. Припадају овој генерацији и не сме да им буде испод части да играју за младу репрезентацију. Мислим да и они тако размишљају, ако буде потребан неки додатни разговор, обавићемо га на почетку припрема. Сви ми стремимо највишем нивоу. Кад погледате састав А репрезентације, не само сад, већ и у наше време, све су то играчи који су прошли филтер у млађим селекцијама. И то је природан пут", подвукао је Мирковић.