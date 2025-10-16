КОСТОВ И ДАМЈАНОВИЋ МЕЂУ НАЈТАЛЕНТОВАНИЈИМ НА СВЕТУ: Фудбалери Звезде на чувеној листи
Сваке године, еминентни британски лист „Гардијан“ објављује листу од 60 најталентованијих играча на свету у одређеном годишту.
Oвог пута су се на листи нашла и два млада фудбалера Црвене звезде Василије Костов и Алекса Дамјановић.
Ова специјализована листа препозната је као једна од најпрестижнијих у фудбалском свету. Списак од 60 фудбалера представља најперспективније фудбалске таленте из целог света. Свако издање покрива једну старосну категорију, а уједно даје и увид у следећу генерацију играча са великим потенцијалом. Играчи се процењују на основу њихових наступа на клупском и међународном нивоу, потенцијала за будући развој и укупног утицаја на игру.
У издању које обухвата категорију 2008. годишта, Црвена звезда има два представника. Млади првотимци Василије Костов и Алекса Дамјановић су се нашли међу најталентованијим играчима своје генерације. Костов је представљен као импресивни техничар са изразитим самопоуздањем, док је Дамјановић нападач који поред постизања голова има сјајне кретње и антиципацију.
Костов је укупно до сада уписао 22 наступа и постигао три гола, док је Дамјановић одиграо пет мечева и једном се уписао у листу стрелаца.