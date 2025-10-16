НАКОН БРИЉАНТНЕ ПАРТИЈЕ КАПИТЕНА И ПОБЕДЕ КОШАРКАША ВОЈВОДИНЕ У АБА 2 ЛИГИ Љубичић одушевио
Капитен кошаркаша Војводине Марко Љубичић одушевио је партијом на старту нове сезоне у АБА 2 лиги, пошто је уписао 16 поена, 10 асистенција и шест скокова, чиме је био најзаслужнији за убедљиву победу Новосађана над Приморјем на Спенсу – 99:82.
Издање 38-годишњег ветерана поред паркета испратио је и познати тренер и садашњи аналитичар Владе Ђуровић, који је био задивљен Љубичићевом игром. Под вођством тренера Марка Димитријевића, искусни плејмејкер доживљава своју „другу младост“.
Стратег црвено-белих није крио задовољство након уписаног тријумфа, којим је најбоље најавио окршај са Џокером, заказан за недељу на Спенсу.
– Ово је наша прва утакмица у АБА 2 ове године. Искрено, Приморје нам је било непознаница, пре свега што се тиче црногорских играча. Ушли смо у грчу, ипак је прва утакмица, али мислим да је добар пут то што смо везали две победе и треба да наставимо у овом ритму. Добро је за нас што се Џордан Сешн вратио на терен, јер имамо једног играча више у ротацији. Посвећујем ову победу Луки Савановићу, који је и даље болестан, и очекујемо да се што пре врати на терен. Честитам екипи Приморја на доброј утакмици, посебно у првом полувремену – истакао је Димитријевић.
Што се тиче АБА 2 лиге, Војводину очекује кратка пауза, а затим гостовање ТФТ Скопљу – екипи која је изненадила крагујевачки Раднички на његовом терену.
В. М. П.