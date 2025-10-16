clear sky
ИЗМЕНЕ У САОБРАЋАЈУ ЗБОГ ЈЕСЕЊЕГ ФРУШКОГОРСКОГ МАРАТОНА: Овај део пута ће бити затворен већи део дана

16.10.2025. 17:47 17:55
спорт
Фото: Фрушкогорски маратон

Јесењи 11. Фрушкогорски маратон одржаће се у суботу, 18. октобра.

Старт манифестације је у 9.15 часова са Поповице, а режим саобраћаја је због овог догађаја измењен. 

По решењу Градске управе за саобраћај и путеве (број: ИВ-34-5313/2025 од 23.09.2025), одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја на делу путу Сремска Каменица - Поповица, од раскрснице Мајданске улице до аутобуске окретнице на Поповици у времену од 07.00 до 17.00 сати, осим за возила станара, возила организатора, возила учесника манифестације и приоритетна возила.

Организатор за Новосађане препоручује градски аутобус број 74 (аутобус за Поповицу), који полази са Железничке станице у 8:00 сати. 

Јесењи Фрушкогорски маратон

Овај догађај је замишљен искључиво као спортска такмичарско-рекреативна манифестација са нагласком на физичкој активности на отвореном, која подразумева кретање по шумском, понекад и дивљем појасу брдовите Фрушке горе, што ће вам сигурно донети благодети и за тело и за ум. 

Припремљене су три стазе различите тежине, дужине и висинске разлике. Имаћете прилику да одаберете стазу према вашем тренутном психо-физичком стању, а они најодлучнији ће имати прилику да прођу део стазе који припада Ултра екстремном фрушкогорском маратону, делу којим се врло ретко иде и који је доста захтеван и изузетно леп.

Свима који желе да дишу пуним плућима, да се друже са нетакнутом природом, који желе да доживе изазове који ће у њима пробудити авантуристички дух и учинити да се осећају божанствено баш као и предели који их окружују, Фрушка гора и наш маратон су место за њих. 

спорт
Фото: Фрушкогорски маратон

Особе млађе од 18 година, на стази маратона морају бити у пратњи старије пунолетне особе, родитеља, старијег брата, сестре, професора, планинарског водича...

Опис стаза

Fan hiking - Укупна дужина стазе је 4,1 км. Успони/силасци на стази 180 м. 

Старт и циљ је на Поповици.

Стаза је намењена предшколцима, млађим ученицима и онима који први пут долазе на Јесењи маратон. Кретање је у затвореној формацији (на почетку и крају колоне су чланови Планинарског друштва - водичи). Стаза ће бити отворена 2 сата.

Hobi trail & hiking - Укупна дужина стазе је 10,1 км. Успони/силасци на стази 470 м.

Старт и циљ је на Поповици.

Стаза ће бити отворена 4 сата. 

Sport trail & hiking - Укупна дужина стазе је 25,1 км. Успони/силасци на стази 1.188 м. Старт и циљ је на Поповици.

Стаза ће бити отворена 8 сати. 

Маркације на стази

Од старта до циља вас води маркација: бео круг и црвено срце у средини.

Одећа – обућа – ранац

На маратону се учествује у опреми намењеној за физичку активност у шумско планинском амбијенту, по свим временским приликама.

Одећа треба да је прозрачна, комотна, спортска, прилагођена временским приликама.

Обућа треба да је удобна, комотна и разгажена, са нарезаним ђоном, а на ногама нека су неке дебље чарапе, препоручујемо вунене или наменске (спортске, планинарске) за ове прилике.

Обавезно понети ранац, а у ранцу нека се нађе: вода, сок, чај, сендвич, воће, сува пресвлака и обавезно нека непромочива јакна са капуљачом или пелерина-кабаница, за заштиту од могуће кише.

Дуге панталоне или хеланке које у потпуности покривају ноге, пиштаљку, мобилни телефон (са пуном батеријом) 

Храна – пиће

Храну и пиће сваки учесник обезбеђује себи из ранца, а организатор обезбеђује освежење на контролним тачкама и циљу.

Војводина Срем
