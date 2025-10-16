„СРПСКА АТИНА“ ПОСТАЈЕ ПРЕСТОНИЦА ИНОВАЦИЈА Градоначелник Мићин разговарао са министром науке НОВИ ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОБРАЗОВАЊА
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин састао се у Градској кући са министром науке, технолошког развоја и иновација академиком Белом Балинтом.
Тема састанка била је досадашња сарадња Министарства и Града Новог Сада, као и перспективе за њено даље унапређе у областима науке и технолошког развоја на локалном нивоу.
Током разговора, градоначелник је истакао да је Нови Сад увелико препознатљив као савремени ИТ и иновациони центар.
- Нови Сад је универзитетски град са снажним факултетима у области техничких и природних наука, који представљају основу за даљи развој иновација и истраживања у граду. Такође је и ИТ центар региона са преко 900 ИТ компанија, које запошљавају преко 15.000 људи. Уз то, у нашем граду изграђен је Институт Биосенс, а у сарадњи Владе Србије, Покрајинске владе и Града Новог Сада никао је и Научно-технолошки парк, најсавременији у региону, где је смештен и Истраживачко-развојни институт за вештачку интелигенцију Србије. Такође у плану је и градња НТП 2, који ће бити усмерен ка развоју аутомотив индустрије, мехатронике и индустријских система. Уз развојне центре и фабрике престижних компанија попут Нидека и Континентала, Нови Сад већ јесте, а у будућности ће бити још јачи, стуб технолошког развоја у Србији и региону - изјавио је градоначелник и додао да је Нови Сад, надалеко чувен као „Српска Атина“ одувек важио за симбол културе и просвете, а да данас све више постаје и синоним за иновациони потенцијал.
Министар Балинт је оценио да Нови Сад представља пример добре праксе у повезивању академског, привредног и иновационог сектора.
- Нови Сад стратешки ствара окружење у коме млади истраживачи имају разлога да остану, раде и стварају овде, што је заједнички циљ свима нама – поручио је министар Балинт.
Састанку су присуствовале и чланица Градског већа за заштиту животне средине Вања Петковић, чланица Градског већа за образовање Милица Вучићевић, као и државна секретарка др Александра Шуваковић и помоћница министра за иновације, трансфер технологије и технолошки развој Ана Маринковић.