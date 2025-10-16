clear sky
17°C
16.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1678
usd
100.8068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРВА МВП НАГРАДА ЗА ЗВЕЗДУ У НОВОЈ СЕЗОНИ: Нвора обележио 4. коло Евролиге

16.10.2025. 12:29 12:33
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: АБА лига ј.т.д./Драгана Стјепановић

Кошаркаш Црвене звезде Џордан Нвора најкориснији је играч (МВП) 4. кола Евролиге.

Нвора је у победи Црвене звезде против Жалгириса резултатом 88:79 за 33 минута забележио 24 поена, седам скокова, пет украдених лопти, три асистенције и две блокаде. Он је имао индекс корисности 34.

Други највећи индекс корисност у четвртом колу Евролиге имао је центар Панатинаикоса Ришон Холмс (33). Кошаркаш Париза Надир Хифи забележио је 32 индексна поена.

Играч Дубаија Мфионду Кабенгеле имао је индекс корисности 31, док су кошаркаш Панатинаикоса Кендрик Нан и плејмејкер Хапоела Василије Мицић забележили по 28.

кк црвена звезда евролига мвп
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЂОКОВИЋ ОДУШЕВИО ЗВЕЗДИНОГ ИГРАЧА: Нвора се показао пред најбољим тенисером света
спорт

ЂОКОВИЋ ОДУШЕВИО ЗВЕЗДИНОГ ИГРАЧА: Нвора се показао пред најбољим тенисером света

15.10.2025. 13:19 13:23
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОВРАТАК ОБРАДОВИЋА ИСПРАЋЕН ПОБЕДОМ КОШАРКАША ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ Пао и "непобедиви" Жалгирис (ВИДЕО)
kk crvena zvezda

ПОВРАТАК ОБРАДОВИЋА ИСПРАЋЕН ПОБЕДОМ КОШАРКАША ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ Пао и "непобедиви" Жалгирис (ВИДЕО)

14.10.2025. 22:03 22:14
Волим
0
Коментар
0
Сачувај