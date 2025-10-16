ПРВА МВП НАГРАДА ЗА ЗВЕЗДУ У НОВОЈ СЕЗОНИ: Нвора обележио 4. коло Евролиге
16.10.2025. 12:29 12:33
Кошаркаш Црвене звезде Џордан Нвора најкориснији је играч (МВП) 4. кола Евролиге.
Нвора је у победи Црвене звезде против Жалгириса резултатом 88:79 за 33 минута забележио 24 поена, седам скокова, пет украдених лопти, три асистенције и две блокаде. Он је имао индекс корисности 34.
Други највећи индекс корисност у четвртом колу Евролиге имао је центар Панатинаикоса Ришон Холмс (33). Кошаркаш Париза Надир Хифи забележио је 32 индексна поена.
Играч Дубаија Мфионду Кабенгеле имао је индекс корисности 31, док су кошаркаш Панатинаикоса Кендрик Нан и плејмејкер Хапоела Василије Мицић забележили по 28.