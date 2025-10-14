ПОВРАТАК ОБРАДОВИЋА ИСПРАЋЕН ПОБЕДОМ КОШАРКАША ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ Пао и "непобедиви" Жалгирис (ВИДЕО)
Кошаркаши Црвене звезде савладали су Жалгирис на свом паркету 88:79 у 4. колу Евролиге и дошли до скора од 2-2 у елитном такмичењу и то на дебију Саше Обрадовића у другом мандату Београђана.
Дочекан је овацијама Саша Обрадовић по уласку на терен, али његов тим није добро почео. Шутеви са дистанце поново нису улазили, а са друге стране је одбрана била веома танка. „Ко од шале“ је пролазио пик-енд-рол Жалгириса и убрзо је претио двоцифреном предношћу. Баш када је постало критично, успела је Црвена звезда да убрза ритам, разиграли су се Чима Монеке и Џордан Нвора, па је гост након уводне деонице водио „само“ 27:23.
Растрчали су се црвено-бели у наставку, чинило се и да имају моментум, али потпуно су стали баш пред преокретом. Неколико промашених слободних бацања у низу, пар грешака и непотребна нервоза — и Жалгирис је час посла поново био на максималних +9. Јаго дос Сантос потрудио се да потпуни недостатак тимског шута надомести креацијом, а сва додавања је сурово кажњавао Донатас Мотијунас, који је био и први двоцифрени, чиме је резултат постао нерешен. Страшну одбрану је у тим моментима играо домаћин који је до полувремена потпуно преокренуо и повео 45:39.
Кризни су били уводни моменти треће деонице. За минут је Црвена звезда испунила бонус, а на другој страни терена није било расположених. Био је тим из Каунаса пред преокретом, али је и он промашио гомилу отворених шутева. Поново су, као и у Истанбулу, златни били минути Мотијунаса, који је погодио и прву тројку, чиме је домаћин одржавао предност. Ипак, у четвртини пуној промашаја и неостварених напада, Жалгирис је кошем Најџела Вилијамса-Госа повео 58:57 пред одлучујући период.
Велика борба се наставила. Никола Калинић се за сваку лопту бацао по паркету и уносио нову енергију, али су лоше вести биле буђење старог џелата. Маодо Ло је везао две тројке и пробудио многе трауме навијача, па је Жалгирис био у вођству. Али то није било битно — горела је Београдска арена, а жестока битка је трајала. „Запалио“ се тада Џордан Нвора и нанижао поене за нови преокрет средином квартала (74:69). Тражио је Масиулис један тајмаут, па други, али решења за Нвору није било. Гризла је у одбрани Црвена звезда као никада до сада, предност је расла и Жалгирис је коначно побеђен.
Најзаслужнији за то били су Џордан Нвора са 24 и Чима Монеке са 13 поена, док је на другој страни дуо Маодо Ло-Арнас Буткевичијус био на 14.
В. М. П.