(УЖИВО) Србија тражила пенал против Андоре, али ништа од тога
Фудбалери Србије гостују Андори у квалификацијама за Светско првенство.
8. минут: Прилика за Србију. Станковић је шутирао, али поред гола.
6. минут: Направљен је вишак по левој страни, али је Костићев центаршут изблокиран. Имала је Србија и први корнер, али веће опасности по гол Андоре није било. Траже пенал играчи Србије, али ништа од тога, после ВАР провере.
1.минут: Почела је утакмица, први напад имала је Андора.
Ово гостовање долази у најгорем тренутку, после најтежег пораза у последњих 20 година, који су "орлови", у прошлом колу квалификација за Светско првенство, доживели од Албаније.
Зато и меч у малој држави која се налази између Шпаније и Португалије изгледа као видање рана пред дане одлуке. И то најбитније – именовање селектора после оставке Драгана Стојковића.
Орлове ће први пут предводити Зоран Мирковић, вршилац дужности селектора.
Србија ће играти у саставу: Петровић – Вељковић, Ераковић, Павловић – Костић, Гудељ, Станковић, Стефан Митровић – Самарџић – Влаховић, Митровић.
Састав Андоре: Алварез – Бора, Љовера, Гарсија, Оливеира, Сан Николас – Родриго, Е. Валес, Бабот, Цервос – Лопез.
Никола Миленковић, Андрија Живковић, Предраг Рајковић, Лука Јовић и Драган Росић ће пропустити овај меч, а разлог је превелики умор, односно, повреде које су поменути фудбалери задобили.
Зоран Бата Мирковић уместо поменутих играча позвао је Луку Лијескића из Радничког 1923, Вука Драшкића из Звезде, као и Михајла Цветковића из Андерлехта.