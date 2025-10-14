overcast clouds
(УЖИВО) Србија тражила пенал против Андоре, али ништа од тога

14.10.2025. 19:29 20:56
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
srbija
Фото: ФСС

Фудбалери Србије гостују Андори у квалификацијама за Светско првенство.

8. минут: Прилика за Србију. Станковић је шутирао, али поред гола.

6. минут: Направљен је вишак по левој страни, али је Костићев центаршут изблокиран. Имала је Србија и први корнер, али веће опасности по гол Андоре није било. Траже пенал играчи Србије, али ништа од тога, после ВАР провере.

1.минут: Почела је утакмица, први напад имала је Андора. 

Ово гостовање долази у најгорем тренутку, после најтежег пораза у последњих 20 година, који су "орлови", у прошлом колу квалификација за Светско првенство, доживели од Албаније. 

Зато и меч у малој држави која се налази између Шпаније и Португалије изгледа као видање рана пред дане одлуке. И то најбитније – именовање селектора после оставке Драгана Стојковића.

Орлове ће први пут предводити Зоран Мирковић, вршилац дужности селектора.

Србија ће играти у саставу: Петровић – Вељковић, Ераковић, Павловић – Костић, Гудељ, Станковић, Стефан Митровић – Самарџић – Влаховић, Митровић.

Састав Андоре: Алварез – Бора, Љовера, Гарсија, Оливеира, Сан Николас – Родриго, Е. Валес, Бабот, Цервос – Лопез.

Никола Миленковић, Андрија Живковић, Предраг Рајковић, Лука Јовић и Драган Росић ће пропустити овај меч, а разлог је превелики умор, односно, повреде које су поменути фудбалери задобили.

Зоран Бата Мирковић уместо поменутих играча позвао је Луку Лијескића из Радничког 1923, Вука Драшкића из Звезде, као и Михајла Цветковића из Андерлехта.

