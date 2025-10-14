ЗОРАН БАТА МИРКОВИЋ ПОСЛЕ СЛАВЉА НАД АНДОРОМ: Победа је била под морањем и то смо учинили, удахнули смо свеж ваздух
14.10.2025. 23:07 23:10
Остварили смо главни циљ, победа је била под морањем и то смо учинили.
Очекивали смо да ће бити тешко, због свих околности које су претходиле утакмици, рекао је "привремени" селектор фудбалера Србије Зоран Мирковић после победе у Андори (3:1).
"Имали смо проблем картона Вељковића и Павловића, али сачували смо и њих за новембрар. Удахнули смо свеж ваздух, имамо сад још месец дана да се екипа спреми за оно што је очекује", истакао је Мирковић.
Србију ће у новембру против Енглеске и Летоније извесно водити нови селектор.
"Ја имам своје радно место, а то је место селектора младе репрезентације Србије. Са својим стручним штабом сам дошао овде као прва помоћ и то је то", нагласио је Мирковић.