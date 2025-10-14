(ФОТО) ФУДБАЛЕРИ СРБИЈЕ ПРОШЕТАЛИ АНДОРОМ уочи меча квалификација за СП 2026. године
Фудбалска репрезентација Србије прошетала је данас Андором Ла Вељом уочи меча са Андором у групи К квалификација за Светско првенство, које ће бити одржано 2026, објавио је ФСС.
"На дан меча, вршилац дужности селектора Зоран Мирковић извео је наше репрезентативце у лагану шетњу, што је део уобичајене рутине како би се играчи размрдали и додатно припремили за изазов који их очекује. Тим је у потпуности концентрисан на вечерашњи задатак, а сви у табору репрезентације верују у позитиван резултат и добру игру", наводи се на званичном сајту ФСС.
Утакмица ће бити одиграна вечерас од 20.45 часова на стадиону ФС Андора у Енкампу.
Прво место на табели групе К држи Енглеска са 15 бодова, док је Албанија друга са 11. Србија је трећа са седам бодова, док се Летонија налази на четвртој позицији са пет. Андора је последња на табели групе К са само једним бодом.