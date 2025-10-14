overcast clouds
16°C
14.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1554
usd
100.7962
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ФУДБАЛЕРИ СРБИЈЕ ПРОШЕТАЛИ АНДОРОМ уочи меча квалификација за СП 2026. године

14.10.2025. 16:31 16:34
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
orlovi1
Фото: ФСС

Фудбалска репрезентација Србије прошетала је данас Андором Ла Вељом уочи меча са Андором у групи К квалификација за Светско првенство, које ће бити одржано 2026, објавио је ФСС.

"На дан меча, вршилац дужности селектора Зоран Мирковић извео је наше репрезентативце у лагану шетњу, што је део уобичајене рутине како би се играчи размрдали и додатно припремили за изазов који их очекује. Тим је у потпуности концентрисан на вечерашњи задатак, а сви у табору репрезентације верују у позитиван резултат и добру игру", наводи се на званичном сајту ФСС.

orlovi
Фото: ФСС

Утакмица ће бити одиграна вечерас од 20.45 часова на стадиону ФС Андора у Енкампу.

orlovi2
Фото: ФСС

Прво место на табели групе К држи Енглеска са 15 бодова, док је Албанија друга са 11. Србија је трећа са седам бодова, док се Летонија налази на четвртој позицији са пет. Андора је последња на табели групе К са само једним бодом.

orlovi3
Фото: ФСС

 

фудбалери србије квалификације светско првенство
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај