ОМЛАДИНЦИ СРБИЈЕ ПОРАЖЕНИ ОД РУСИЈЕ у пријатељском мечу у Старој Пазови

14.10.2025. 16:16 16:18
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
orlici
Фото: ФСС

Омладинска фудбалска репрезентација Србије (У19) поражена је од селекције Русије резултатом 4:1 у пријатељском мечу, који је одигран у Старој Пазови.

Након преокрета и победе у првом мечу, омладинска (У-19) репрезентација Србије поражена је у другој провери са Русијом резултатом 1:4 (0:1). Биле су то последње две провере изабраника селектора Гордана Петрића пред старт квалификација за Европско првенство.

Руси су у 30. минуту дошли до предности преко Воронова, а ”орлићи” су, слично као у претходном мечу, успели да се врате у игру у другом полувремену преко Ранковића, који је био прецизан са беле тачке. Међутим, завршница меча у потпуности је припала гостима, пошто су у периоду од 12 минута Руси постигли три гола и славили резултатом 1:4. Стрелци за гостујућу екипу били су Бондарев у 78. и 90. минуту, као и Солопов у 82. Треба напоменути да за разлику од првог меча, селектор Гордан Петрић у другој провери са Русијом није могао да рачуна на нападача Михајла Цветковића и голмана Вука Драшкића, који су прекомандовани у А тим.

Ово је био други пријатељски меч омладинаца Србије и Русије. Србија је пре четири дана у првој утакмици победила Русију резултатом 3:2.

Биле су то последње две провере изабраника селектора Гордана Петрића пред старт квалификација за Европско првенство (У19).

Омладинска селекција Србије у новембру путује у Хрватску, где је очекује први круг квалификација за Европско првенство. Ривали ”орлића” биће Хрватска, Грузија и Гибралтар.

Србија - Русија 1:4 (0:1)

СТАРА ПАЗОВА: Стадион Спортски центар ФСС, Стара Пазова. Стрелци: 0:1 Воронов у 30′, 1:1 (пенал) Ранковић у 60′, 1:2 Бондарев у 78′, 1:3 Солопов у 82′, 1:4 Бондарев у 90′. 

СРБИЈА: Чарапић, Радосављевић, Радић, Рогановић, Петровић, Новичић, Штулић, Зарић, Матијашевић, Боровина, Дамјановић.

РУСИЈА: Плотников, Хмарин, Данилов, Радченко, Русјаев, Лубнин, Гуренко (к), Змеев (од 70′ Пономарчук), Сидоренко (од 70′ Бондарев), Воронов, Мукаилов.

омладинци омладинци србије у фудбалу пријатељска утакмица
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
10.10.2025. 20:18 20:28
