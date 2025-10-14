КАКО ДА СЕ ЗАШТИТИШ? ДНВ-УНС организује бесплатне радионице о ауторским правима у медијској пракси
Занимљиве и потенцијално професионалне корисне радионице о ауторским правима у медијима одржаће се овог месеца у у УНС-ДНВ, у Новом Саду.
Огранак Удружења новинара Србије (УНС) - Друштво новинара Војводине (УНС-ДНВ) позива студенте, новинаре, фоторепортере и медијске раднике на две радионице о ауторским правима у медијима које ће бити одржане 16. и 24. октобра 2025. године у простору УНС-ДНВ (Булевар Михајла Пупина 6/3, Нови Сад), са почетком у 17 часова.
Током радионица учесници ће имати прилику да сазнају шта Закон о ауторском и сродним правима препознаје као ауторско дело, као и због чега вест, извештај или интервју не подлежу увек заштити.
Биће речи и о томе када се текст или фотографија могу објавити без дозволе аутора, као и који су најпоузданији бесплатни сервиси за преузимање фотографија, Адвокати ће објаснити шта је важно знати приликом потписивања ауторских уговора, као како изгледа поступак заштите ауторских права пред судом.
Посебна пажња биће посвећена и савременим изазовима попут коришћења вештачке интелигенције, дигиталне безбедности, и очувања интегритета новинара.
Присутни новинари и медијски радници ће имати прилику да постављају питања колегама и размене искуства из праксе. На првој радоници 16. октобра учествоваће Нино Брајовић, новинар, Душан Поповић, адвокат и Александра Ничић, новинарка, док ће на другој радионици 24. октобра говорити Дубравка Николић, уредница судске хронике, Марија Ердељи, фоторепортер и Ненад Крајновић, адвокат.
Обе радионице почињу у 17 часова.
Организатор очекује да заинтересовани учесници радионица своје присуство потврде на мејл адреси [email protected], уз навођење имена, презимена и броја телефона.