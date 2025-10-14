САША ОБРАДОВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ЖАЛГИРИСОМ: Подршка најбољих навијача на свету била је одлучујућа
Тренер кошаркаша Црвене звезде Саша Обрадовић рекао је после победе над Жалгирисом (88:79) да је подршка најбољих навијача на свету била одлучујућа.
Звезда је у мечу четвртог кола Евролиге савладала до вечерас максимални Жалгирис (88:79).
"Честитам мом тиму, мислим да смо заслужили победу. Лимитирали смо их сјајном одбраном, то нам је дало лаке поене у нападу и из контри. Са само две погођене тројке, можете да победите утакмицу. Енергија је скочила после победе против Фенербахчеа, Жалгирис игра сјајну одбрану, али смо пронашли начин", рекао је Обрадовић на конференцији за медије.
Обрадовић је први пут водио екипу од повратка на клупу Звезде.
"И даље морам да осетим играче, навикнути су на претходног тренера. Није све било сјајно, али смо нашли начин да победимо", додао је Обрадовић".
На трибинама Арене био је 18.271 навијач.
"Подршка најбољих навијача на свету је било одлучујућа. Мени лично значи, јер раније нисам могао да осетим сласт (био у Звезди током короне), могао сам као противнички тренер. Пре свега, хвала им, нека буду уз нас", подвукао је Обрадовић.
Кадровска ситуацију у клубу ће се ускоро поправити.
"Огњен Добрић и Урош Плавшић већ тренирају. За Тајсона Картера стварно не знам, непознаница, неодређено је. На испитивању је у Клиничком центру, хвала лекарима, могло је да буде драматично", закључио је Обрадовић.