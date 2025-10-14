ПОСЛЕДЊИ ПУТ ЈЕ ВИЂЕНА СИНОЋ, ПРОНАЂЕНИ СУ ДЕЛОВИ ЊЕНЕ ОДЕЋЕ Ако видите Татјану, одмах обавестите полицију
Потрага за Татјаном Немет (27) из Петроварадина траје од синоћ, након што јој се изгубио сваки траг око 18 часова.
Њени најближи, укључујући сестру Јагоду, апелују на грађане да пријаве било какву информацију која би помогла у њеном проналаску.
Татјана је последњи пут виђена јуче око 18 часова у Улици Проте Михаџића у Петроварадину. Према изјавама комшија, наводно је била "видно узнемирена" и имала је "психичке осцилације".
Потрагу додатно отежава проналазак делова њене гардеробе на две локације.
Пронашли смо капут и мајицу код Тврђаве, у некој катакомби, док је грудњак пронађен код Дунава - изјавила је за медије сестра Јагода, која је била потресена.
Татјана Немет је висока, витке грађе, и има светлу косу везану у реп, као што се види на фотографији која кружи друштвеним мрежама. У тренутку нестанка, претпоставља се да је носила гардеробу сличну оној на слици (кошуља и тамне панталоне), али то није званично потврђено.
Породица моли све који имају било какву информацију о Татјани да се јаве.
Нестанак је пријављен надлежним органима, а потрага је у току.