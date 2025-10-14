overcast clouds
16°C
14.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1554
usd
100.7962
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОСЛЕДЊИ ПУТ ЈЕ ВИЂЕНА СИНОЋ, ПРОНАЂЕНИ СУ ДЕЛОВИ ЊЕНЕ ОДЕЋЕ Ако видите Татјану, одмах обавестите полицију

14.10.2025. 16:47 17:04
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
татјана
Фото: Printscreen/Facebook/Novosađanke

Потрага за Татјаном Немет (27) из Петроварадина траје од синоћ, након што јој се изгубио сваки траг око 18 часова. 

Њени најближи, укључујући сестру Јагоду, апелују на грађане да пријаве било какву информацију која би помогла у њеном проналаску.

Татјана је последњи пут виђена јуче око 18 часова у Улици Проте Михаџића у Петроварадину. Према изјавама комшија, наводно је била "видно узнемирена" и имала је "психичке осцилације".

Потрагу додатно отежава проналазак делова њене гардеробе на две локације.

nestala
Фото: društvene mreže

Пронашли смо капут и мајицу код Тврђаве, у некој катакомби, док је грудњак пронађен код Дунава - изјавила је за медије сестра Јагода, која је била потресена.

Татјана Немет је висока, витке грађе, и има светлу косу везану у реп, као што се види на фотографији која кружи друштвеним мрежама. У тренутку нестанка, претпоставља се да је носила гардеробу сличну оној на слици (кошуља и тамне панталоне), али то није званично потврђено.

Породица моли све који имају било какву информацију о Татјани да се јаве.

Нестанак је пријављен надлежним органима, а потрага је у току.

нестала девојка потрага петроварадин
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај