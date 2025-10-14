МЕЂЕДОВИЋ ЕЛИМИНИСАН у првом колу турнира у Алматију
14.10.2025. 16:19 16:22
Српски тенисер Хамад Међедовић није успео да се пласира у осмину финала АТП турнира у Алматију, пошто је у првом колу изгубио од Американца Брендона Накашиме 7:6 (7:5), 6:2.
Меч је трајао један сат и 23 минута. Накашима је 34. тенисер света, док се Међедовић налази на 64. месту АТП листе.
Ово је био други међусобни дуел српског и америчког тенисера, а први тријумф Накашиме, који ће у осмини финала турнира у Алматију играти против Мађара Фабијана Марошана.
АТП турнир у Алматију се игра за наградни фонд од 1.055.255 долара.