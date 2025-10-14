overcast clouds
14°C
14.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МЕЂЕДОВИЋ ЕЛИМИНИСАН у првом колу турнира у Алматију

14.10.2025. 16:19 16:22
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
medjedovic
Фото: Youtube Printscreen/US Open Tennis Championships

Српски тенисер Хамад Међедовић није успео да се пласира у осмину финала АТП турнира у Алматију, пошто је у првом колу изгубио од Американца Брендона Накашиме 7:6 (7:5), 6:2.

Меч је трајао један сат и 23 минута. Накашима је 34. тенисер света, док се Међедовић налази на 64. месту АТП листе. 

Ово је био други међусобни дуел српског и америчког тенисера, а први тријумф Накашиме, који ће у осмини финала турнира у Алматију играти против Мађара Фабијана Марошана.

АТП турнир у Алматију се игра за наградни фонд од 1.055.255 долара.

хамад међедовић тениски турнир
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СРПСКИ ТЕНИСЕРИ ДОБИЛИ РИВАЛЕ: Ђереу и Међедовићу не баш лак задатак
спорт

СРПСКИ ТЕНИСЕРИ ДОБИЛИ РИВАЛЕ: Ђереу и Међедовићу не баш лак задатак

11.10.2025. 14:38 14:40
Волим
0
Коментар
0
Сачувај