ФИБА суспендовала Кошаркашки савез Велике Британије
Светска кошаркашка федерација (ФИБА) суспендовала је привремено надлежност Кошаркашког савеза Велике Британије.
Радна група тренутно сарађује са заинтересованим странама и владом Велике Британије како би се решило питање управљања такмичењима и националним тимом.
ФИБА предузима мере за обнављање регулаторног интегритета и промоцију одрживог управљања мушком кошарком у Британији.
Извршни комитет ФИБА је 20. августа основао радну групу за питања британских кошаркашких клубова са циљем истраживања и решавања очигледних проблема у управљању и неусаглашености са прописима у оквиру мушких такмичења британских клубова.
Радна група је поднела своје препоруке Извшном комитету ФИБА, која је одлучила да:
- привремено суспендује овлашћења британског Савеза да лиценцира или признаје национална мушка такмичења и да шаље мушки национални тим на сениорска такмичења ФИБА
- овласти радну групу да директно сарађује са заинтересованим странама у кошарци и владом Уједињеног Краљевства како би истражила и предложила привремени оперативни оквир за највиша национална такмичења у мушкој конкуренциј.
Подсетимо, Велика Британија је на Евробаскету заузела 21. место.