overcast clouds
11°C
14.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФИБА суспендовала Кошаркашки савез Велике Британије

14.10.2025. 19:15 19:18
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
britanija
Фото: ФИБА

Светска кошаркашка федерација (ФИБА) суспендовала је привремено надлежност Кошаркашког савеза Велике Британије.

Радна група тренутно сарађује са заинтересованим странама и владом Велике Британије како би се решило питање управљања такмичењима и националним тимом.

ФИБА предузима мере за обнављање регулаторног интегритета и промоцију одрживог управљања мушком кошарком у Британији.

Извршни комитет ФИБА је 20. августа основао радну групу за питања британских кошаркашких клубова са циљем истраживања и решавања очигледних проблема у управљању и неусаглашености са прописима у оквиру мушких такмичења британских клубова.

Радна група је поднела своје препоруке Извшном комитету ФИБА, која је одлучила да:

- привремено суспендује овлашћења британског Савеза да лиценцира или признаје национална мушка такмичења и да шаље мушки национални тим на сениорска такмичења ФИБА

- овласти радну групу да директно сарађује са заинтересованим странама у кошарци и владом Уједињеног Краљевства како би истражила и предложила привремени оперативни оквир за највиша национална такмичења у мушкој конкуренциј.

Подсетимо, Велика Британија је на Евробаскету заузела 21. место.

фиба суспензија Кошаркашки савез велика британија
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЕВРОЛИГА: Наш предлог ФИБА и НБА за сарадњу није добио никакав значајан одговор

ЕВРОЛИГА: Наш предлог ФИБА и НБА за сарадњу није добио никакав значајан одговор

10.10.2025. 16:05 16:07
Волим
0
Коментар
0
Сачувај