КЕЦМАНОВИЋ И МИЛЕР У ЧЕТВРТФИНАЛУ турнира у Стокхолму у конкуренцији дублова
14.10.2025. 16:27 16:29
Коментари (0)
Српски тенисер Миомир Кецмановић и Француз Александер Милер пласирали су се у четвртфинале АТП турнира у Стокхолму, пошто су у осмини финала победили Рохана Бопану из Индије и Холанђанина Талона Грикспора 6:4, 7:6 (7:4).
Меч је трајао 77 минута. Кецмановић и Милер ће у четвртфиналу играти против победника дуела између Италијана Симонеа Болелија и Андрее Вавасорија и Швеђана Адама Хеинонеа и Ерика Гревелиуса.
Кецмановић ће у осмини финала турнира у Стокхолму у сингл конкуренцији играти против победника меча између Аргентинца Томаса Мартина Ечеверија и Марка Лајала из Естоније.
АТП турнир у Стокхолму се игра за наградни фонд од 706.850 евра.