overcast clouds
14°C
14.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КЕЦМАНОВИЋ И МИЛЕР У ЧЕТВРТФИНАЛУ турнира у Стокхолму у конкуренцији дублова

14.10.2025. 16:27 16:29
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
kecmanovic
Фото: Printscreen/youtube/ US Open Tennis Championships

Српски тенисер Миомир Кецмановић и Француз Александер Милер пласирали су се у четвртфинале АТП турнира у Стокхолму, пошто су у осмини финала победили Рохана Бопану из Индије и Холанђанина Талона Грикспора 6:4, 7:6 (7:4).

Меч је трајао 77 минута. Кецмановић и Милер ће у четвртфиналу играти против победника дуела између Италијана Симонеа Болелија и Андрее Вавасорија и Швеђана Адама Хеинонеа и Ерика Гревелиуса.

Кецмановић ће у осмини финала турнира у Стокхолму у сингл конкуренцији играти против победника меча између Аргентинца Томаса Мартина Ечеверија и Марка Лајала из Естоније.

АТП турнир у Стокхолму се игра за наградни фонд од 706.850 евра.

миомир кецмановић тениски турнир
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
УСПЕШАН СТАРТ СРБА: Кецмановић у осмини финала Стокхолма, Олга прошла прво коло у Осаки
спорт

УСПЕШАН СТАРТ СРБА: Кецмановић у осмини финала Стокхолма, Олга прошла прво коло у Осаки

13.10.2025. 15:06 15:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај